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Ряженка на ночь: почему она полезнее кефира и кому не стоит ее пить

Опубликовано: 27 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ряженка на ночь: почему она полезнее кефира и кому не стоит ее пить
фото legion-media
Чем они отличаются и кому какой вариант подойдет

На полке магазина ряженка и кефир часто соседствуют, но по действию на организм это совсем разные напитки. Один бодрит и активнее работает в пищеварении, другой действует мягче и нередко лучше подходит для вечернего перекуса.

Как устроены эти напитки

Кефир делают на кефирных грибках — там есть и бактерии, и дрожжи, из-за чего в зрелом продукте появляются углекислый газ и микродозы этанола.

Ряженку готовят из томлёного молока, которое заквашивают молочнокислыми культурами: дрожжевого брожения нет, поэтому напиток получается менее кислым и спокойнее воспринимается желудком.

Почему ряженка часто выигрывает вечером

У ряженки есть несколько удобных свойств для позднего перекуса:

  • содержит казеин — он переваривается медленно и даёт сытость на несколько часов;
  • включает кальций и триптофан — эти вещества поддерживают работу нервной системы и помогают организму готовиться ко сну;
  • не провоцирует сильное газообразование, в отличие от кефира с дрожжевым брожением.

Именно поэтому ряженка нередко становится более предсказуемым вариантом на ночь, отмечает источник.

Важные оговорки

Ряженка — не универсальное решение. При непереносимости лактозы она может вызывать дискомфорт, а при инсулинорезистентности или диабете 2 типа любые молочные продукты на ночь стоит согласовывать с врачом. Также при склонности к отёкам объём жидкости и содержание натрия в напитке могут быть нежелательны.

Как пить правильно

Оптимальная порция — 150–200 мл за 60–90 минут до сна. Лучше брать ряженку жирностью 2,5–4 %: она лучше насыщает. Не стоит пить её ледяной — дайте постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы пищеварение справлялось легче.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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