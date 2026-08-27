Ряженка на ночь: почему она полезнее кефира и кому не стоит ее пить

На полке магазина ряженка и кефир часто соседствуют, но по действию на организм это совсем разные напитки. Один бодрит и активнее работает в пищеварении, другой действует мягче и нередко лучше подходит для вечернего перекуса.
Как устроены эти напитки
Кефир делают на кефирных грибках — там есть и бактерии, и дрожжи, из-за чего в зрелом продукте появляются углекислый газ и микродозы этанола.
Ряженку готовят из томлёного молока, которое заквашивают молочнокислыми культурами: дрожжевого брожения нет, поэтому напиток получается менее кислым и спокойнее воспринимается желудком.
Почему ряженка часто выигрывает вечером
У ряженки есть несколько удобных свойств для позднего перекуса:
- содержит казеин — он переваривается медленно и даёт сытость на несколько часов;
- включает кальций и триптофан — эти вещества поддерживают работу нервной системы и помогают организму готовиться ко сну;
- не провоцирует сильное газообразование, в отличие от кефира с дрожжевым брожением.
Именно поэтому ряженка нередко становится более предсказуемым вариантом на ночь, отмечает источник.
Важные оговорки
Ряженка — не универсальное решение. При непереносимости лактозы она может вызывать дискомфорт, а при инсулинорезистентности или диабете 2 типа любые молочные продукты на ночь стоит согласовывать с врачом. Также при склонности к отёкам объём жидкости и содержание натрия в напитке могут быть нежелательны.
Как пить правильно
Оптимальная порция — 150–200 мл за 60–90 минут до сна. Лучше брать ряженку жирностью 2,5–4 %: она лучше насыщает. Не стоит пить её ледяной — дайте постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы пищеварение справлялось легче.
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