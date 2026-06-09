Кто раздаст долги и отправит киношников к воде? У «Ленфильма» появятся влиятельные попечители

Старейшая кинофабрика страны официально перешла в собственность Санкт-Петербурга. Городские власти всерьез взялись за её спасение. Похоже, у столетней студии действительно начинается «золотой век».
Новое руководство и финансовый порядок
Первым делом на студии наведут порядок в управлении. Сейчас завершается формирование совета директоров, сообщил ТАСС вице‑губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В него войдут чиновники, которые умеют считать деньги и управлять имуществом. Творческие вопросы оставят профессионалам кино.
Главная задача новой команды — разобраться с финансами.
Почему студии тесно в центре?
На экономическом форуме прозвучала радикальная идея: перевезти съемочные павильоны из исторического здания на Каменноостровском проспекте. Автор идеи — Константин Эрнст.
Новым домом для «Ленфильма» может стать берег Финского залива. Это не просто переезд, а стратегический ход. У петербургских киношников появится то, чего нет у москвичей — прямой выход к «большой воде».
Снимать морские сцены, штормы или исторические сражения можно будет прямо на территории студии. Это сэкономит огромные деньги на экспедициях и сделает Петербург главной морской киноплощадкой страны.
Что станет с историческим зданием?
Многих волнует судьба легендарного дома на Каменноостровском, 10. Власти успокаивают: сносить или продавать его не будут.
Там планируют оставить культурно-выставочный центр и огромный музей. Студия уже активно восстанавливает свою «Золотую коллекцию» и открывает новые залы. Старое здание сохранит историю и станет местом притяжения для туристов и горожан.
Ранее «Городовой» рассказывал, «Ленфильм» изучает историю спасения Петербурга.