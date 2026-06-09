Городовой / Новости Петербурга / Кто раздаст долги и отправит киношников к воде? У «Ленфильма» появятся влиятельные попечители
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ Полезное
Размножить орхидею – проще простого: беру пластиковую бутылку и мох – саженцы растут как на дрожжах Полезное
Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть Полезное
Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники Новости Петербурга
Стеклянные спирали и пробки на дорогах: нужны ли Петербургу новые небоскребы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кто раздаст долги и отправит киношников к воде? У «Ленфильма» появятся влиятельные попечители

Опубликовано: 9 июня 2026 11:21
 Проверено редакцией
Кто раздаст долги и отправит киношников к воде? У «Ленфильма» появятся влиятельные попечители
Кто раздаст долги и отправит киношников к воде? У «Ленфильма» появятся влиятельные попечители
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Легендарную киностудию ждет большая перезагрузка.

Старейшая кинофабрика страны официально перешла в собственность Санкт-Петербурга. Городские власти всерьез взялись за её спасение. Похоже, у столетней студии действительно начинается «золотой век».

Новое руководство и финансовый порядок

Первым делом на студии наведут порядок в управлении. Сейчас завершается формирование совета директоров, сообщил ТАСС вице‑губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В него войдут чиновники, которые умеют считать деньги и управлять имуществом. Творческие вопросы оставят профессионалам кино.

Главная задача новой команды — разобраться с финансами.

Почему студии тесно в центре?

На экономическом форуме прозвучала радикальная идея: перевезти съемочные павильоны из исторического здания на Каменноостровском проспекте. Автор идеи — Константин Эрнст.

Новым домом для «Ленфильма» может стать берег Финского залива. Это не просто переезд, а стратегический ход. У петербургских киношников появится то, чего нет у москвичей — прямой выход к «большой воде».

Снимать морские сцены, штормы или исторические сражения можно будет прямо на территории студии. Это сэкономит огромные деньги на экспедициях и сделает Петербург главной морской киноплощадкой страны.

Что станет с историческим зданием?

Многих волнует судьба легендарного дома на Каменноостровском, 10. Власти успокаивают: сносить или продавать его не будут.

Там планируют оставить культурно-выставочный центр и огромный музей. Студия уже активно восстанавливает свою «Золотую коллекцию» и открывает новые залы. Старое здание сохранит историю и станет местом притяжения для туристов и горожан.

Ранее «Городовой» рассказывал, «Ленфильм» изучает историю спасения Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью