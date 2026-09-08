Городовой / Полезное / Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана Новости Петербурга
Капсула времени: в Санкт-Петербурге продается та самая мечта советского подростка Новости Петербурга
1,6 километра нового асфальта: улицу Дыбенко доведут до Невы, а Архивную — к будущему Большому Смоленскому мосту Новости Петербурга
В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова Новости Петербурга
400 г на метр — и почва как после тонны навоза: мокрица больше не вернется Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки

Опубликовано: 8 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки
Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки
Городовой ру
Как избавиться от складок в области спины с помощью упражнения

Убрать некрасивые складки в области спины можно с помощью упражнения “Диагональ”, которое является очень эффективным. В процессе будут задействоваться не только спинные мышцы, но и пресс, руки и ягодицы. Упражнение не займет много времени, при этом его используют в ЛФК. Оно подойдет даже при проблемах со спиной и после травм позвоночника.

Последовательность выполнения

Упражнение делается лежа на животе лицом вниз, при этом руки вытягиваются вперед. Живот нужно втянуть, лопатки свести друг к другу, а макушку тянуть вперед. Важно сохранять ноги прямыми, а также не зажимать плечами шею.

После этого следует одновременно поднять правую ногу и левую руку, зафиксироваться в таком положении на 2-4 секунды. Далее необходимо выполнить упражнение зеркально - поднять левую ногу и правую руку одновременно, сообщает портал amurmedia.ru.

Рекомендации

Выполнять упражнение необходимо по 8-10 раз на каждую сторону, делать три подхода. Важно не торопиться и не допускать резкости. Любое движение должно быть контролируемым. Лучше всего выполнять упражнение спустя несколько часов после еды или натощак.

Если хотите усложнить выполнение, то начните поднимать правую руку и правую ногу, а также левую руку и левую ногу.

Вывод

Благодаря упражнению “Диагональ” можно избавиться от складок в области спины. Важно выполнять его правильно, а также не забывать про сбалансированное питание и создание умеренного дефицита калорий.

Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как избавиться от седины с помощью народного способа.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью