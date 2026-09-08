Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки

Убрать некрасивые складки в области спины можно с помощью упражнения “Диагональ”, которое является очень эффективным. В процессе будут задействоваться не только спинные мышцы, но и пресс, руки и ягодицы. Упражнение не займет много времени, при этом его используют в ЛФК. Оно подойдет даже при проблемах со спиной и после травм позвоночника.
Последовательность выполнения
Упражнение делается лежа на животе лицом вниз, при этом руки вытягиваются вперед. Живот нужно втянуть, лопатки свести друг к другу, а макушку тянуть вперед. Важно сохранять ноги прямыми, а также не зажимать плечами шею.
После этого следует одновременно поднять правую ногу и левую руку, зафиксироваться в таком положении на 2-4 секунды. Далее необходимо выполнить упражнение зеркально - поднять левую ногу и правую руку одновременно, сообщает портал amurmedia.ru.
Рекомендации
Выполнять упражнение необходимо по 8-10 раз на каждую сторону, делать три подхода. Важно не торопиться и не допускать резкости. Любое движение должно быть контролируемым. Лучше всего выполнять упражнение спустя несколько часов после еды или натощак.
Если хотите усложнить выполнение, то начните поднимать правую руку и правую ногу, а также левую руку и левую ногу.
Вывод
Благодаря упражнению “Диагональ” можно избавиться от складок в области спины. Важно выполнять его правильно, а также не забывать про сбалансированное питание и создание умеренного дефицита калорий.
Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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