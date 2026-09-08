Городовой / Новости Петербурга / Капсула времени: в Санкт-Петербурге продается та самая мечта советского подростка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана Новости Петербурга
1,6 километра нового асфальта: улицу Дыбенко доведут до Невы, а Архивную — к будущему Большому Смоленскому мосту Новости Петербурга
Валики на спине сгоняю 1 движением: модельная спина к 30 сентября - ни одной складки Полезное
В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова Новости Петербурга
400 г на метр — и почва как после тонны навоза: мокрица больше не вернется Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Капсула времени: в Санкт-Петербурге продается та самая мечта советского подростка

Опубликовано: 8 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Капсула времени: в Санкт-Петербурге продается та самая мечта советского подростка
фото Городовой ру
Не просто транспорт, а настоящий артефакт эпохи

На Авито появилось необычное объявление — коллекционный мокик РМЗ Delta RMR-24, выпущенный Рижским мотозаводом в 1990 году.

Машина сохранила полную заводскую комплектацию и родную бежевую окраску, а пробег составляет всего 343 километра. Продавец позиционирует лот как предложение для ценителей раритетной техники.

Что из себя представляет мопед

Он оснащен двухтактным двигателем V-50М объемом 50 см3 и мощностью 2 лошадиные силы. Движок — из числа первых, что получили ручное переключение передач. За подготовку топливной смеси отвечает карбюратор.

После покупки в 1991 году мопед законсервировали, в 2005 году расконсервировали на один сезон, а потом снова отправили на хранение — до нынешнего дня.

Состояние и комплектация

  • родная бежевая краска — редкий вариант окраски для этой модели;
  • оригинальные документы и заводской набор инструментов;
  • запасные детали и насос в комплекте;
  • все сальники, прокладки и патрубки без трещин — в хорошем состоянии.

Сколько стоит советская классика

Обычно мопеды РМЗ с пробегом продают за 20–60 тысяч рублей. Но техника в идеальном состоянии и с минимальным пробегом, как этот экземпляр, может стоить от 100 до 500 тысяч. Цена зависит от редкости модели и сохранности деталей.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему дачники возрождают забытый фрукт из 80-х.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью