Капсула времени: в Санкт-Петербурге продается та самая мечта советского подростка

На Авито появилось необычное объявление — коллекционный мокик РМЗ Delta RMR-24, выпущенный Рижским мотозаводом в 1990 году.
Машина сохранила полную заводскую комплектацию и родную бежевую окраску, а пробег составляет всего 343 километра. Продавец позиционирует лот как предложение для ценителей раритетной техники.
Что из себя представляет мопед
Он оснащен двухтактным двигателем V-50М объемом 50 см3 и мощностью 2 лошадиные силы. Движок — из числа первых, что получили ручное переключение передач. За подготовку топливной смеси отвечает карбюратор.
После покупки в 1991 году мопед законсервировали, в 2005 году расконсервировали на один сезон, а потом снова отправили на хранение — до нынешнего дня.
Состояние и комплектация
- родная бежевая краска — редкий вариант окраски для этой модели;
- оригинальные документы и заводской набор инструментов;
- запасные детали и насос в комплекте;
- все сальники, прокладки и патрубки без трещин — в хорошем состоянии.
Сколько стоит советская классика
Обычно мопеды РМЗ с пробегом продают за 20–60 тысяч рублей. Но техника в идеальном состоянии и с минимальным пробегом, как этот экземпляр, может стоить от 100 до 500 тысяч. Цена зависит от редкости модели и сохранности деталей.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему дачники возрождают забытый фрукт из 80-х.