1,6 километра нового асфальта: улицу Дыбенко доведут до Невы, а Архивную — к будущему Большому Смоленскому мосту

Между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом построят новые дороги.

Невский район за последние годы сильно изменился. На месте старых промзон выросли современные кварталы. Но вместе с новыми высотками пришли и привычные проблемы — пробки и нехватка выездов.

Городские власти решили эту проблему исправить.

В Смольном дали зелёный свет сразу двум дорожным проектам. Они соединят Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную.

Улицу Дыбенко продлят прямо до воды

Первая хорошая новость для жителей района — улица Дыбенко станет длиннее. Сейчас её уже немного продлили возле ЖК «Ренессанс». Теперь дорогу доведут до самой Октябрьской набережной.

Что именно сделают:

Построят новый участок длиной 870 метров.

Сделают дорогу четырехполосной — по две в каждую сторону.

Пустят по новой дороге общественный транспорт.

Полностью завершить все работы планируют к 2031 году. Дорога откроет прямой выезд к реке для тысяч жителей новых домов.

Архивная улица: проезд к школам и будущему мосту

Второй проект — Архивная улица. Под её строительство город уже официально выделил землю. Эта четырехполосная дорога длиной 771 метр появится в районе ЖК «Пульс Премьер».

Главная задача новой улицы — дать удобный проезд к важным соцобъектам. В этом квартале уже работают школа на 1550 мест, три детских сада и поликлиника. Дорога позволит подъезжать к ним без виляния по дворам.

Закончить строить Архивную улицу хотят быстрее — уже к апрелю 2027 года. После этого её передадут на баланс города.

Кроме того, Архивная улица строится совсем рядом с местом, где возводят Большой Смоленский мост. Это первая новая разводная переправа через Неву, которую строят в Питере за последние сорок лет.

Новые проезды помогут равномерно распределить машины и не дадут району встать в одну большую пробку, когда мост откроют.

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