Бутылки и крынки на деревенских заборах висели неспроста: старинная мудрость полезна и сегодня

Для чего на заборах в деревнях раньше висели крынки и бутылки

Перевернутые бутылки и крынки на заборах в деревнях имеют ассоциацию с фольклорным украшением. Но реальное значение - практичный быт. Забор раньше использовали в качестве полки, сушилки и места для хранения утвари, ведь свободного пространства в небольших избах было совсем мало.

Стоит отметить, что обычаи могли отличаться в зависимости от хозяйства и населенного пункта.

Сушка крынок после мытья

Посуда из глины использовалась для простокваши, молока и сметаны. После мытья крынки нуждались в просушке, иначе пористая поверхность могла покрыться плесенью и приобрести неприятный запах.

Для предотвращения подобного глиняную посуду переворачивали горлышком вниз, после чего надевали на чистый колышек плетня. Благодаря этому вода без проблем стекала, а ветер помогал просушить посуду. Внутрь крынок не проникали листья, насекомые и пыль. Это помогало и существенно экономить место.

В современной жизни подобным образом можно просушить садовые емкости и цветочные горшки. Важно убедиться, что колышек не имеет грязи.

Защита забора от влаги

Если крынки трескались, то использовать для молока их уже не получалось. Жители деревень надевали старую посуду на колья для защиты деревянных частей забора от дождя. Крынка служила примитивным колпаком, которая закрывала открытый торец и препятствовала гниению древесины.

Сейчас задачу крынок выполняют специальные заглушки, которые делаются из пластика или металла. Они являются плотными, а также не разбиваются при падении.

Использование бутылок ради безопасности

Если на кольях размещали стеклянные бутылки, то они могли звякать, когда забор задевает животное или человек. Это было сложно назвать сигнализацией, но звон тары действительно оповещал владельцев жилья о приходе незнакомцев.

Блики бутылок могли отпугивать птиц, но со временем они привыкали, из-за чего такую защиту нельзя было назвать надежной.

Подробнее о поверьях

Раньше считалось, что старая посуда способна задерживать дурной взгляд, а также защищать участок от нечистой силы. Такие верования ничего не имели общего с хозяйственной пользой, но все-таки они были популярны.

Не стоит использовать стеклянные бутылки на современной даче, так как это может быть опасно. Емкости способны разбиться и оставить осколки. Для декоративной цели лучше всего использовать керамические или деревянные имитации.

Вывод

В прошлом перевернутые бутылки и крынки не являлись украшением участка. Подобным образом они сушились, защищали территорию от нечистой силы и препятствовали разрушению забора. В некоторых деревнях подобная традиция сохранилась до сих пор.

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