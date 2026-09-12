Зажарка лишает борщ половины вкуса: вот как следует ее готовить — простые правила

Причина кроется не в продуктах, а в ошибках при приготовлении зажарки. Свекла теряет цвет, если ее готовить неправильно. Разберем, как сохранить насыщенный оттенок и вкус.
Готовьте зажарку правильно
Все проблемы начинаются на этапе зажарки. Строго говоря, овощи не жарят и не пассируют, а медленно томят на умеренном огне под крышкой. Морковь с луком лучше готовить отдельно — просто спассеровать до мягкости.
Свеклу, нарезанную соломкой, слегка обжарьте, затем залейте бульоном или водой так, чтобы жидкость не покрывала овощ полностью. Избегайте сильного огня: свекла размягчается медленно, а при интенсивном кипении темнеет и теряет рубиновый оттенок.
Добавляйте томаты и сахар в зажарку
Свежие томаты или томатную пасту вносите именно в зажарку, а не в готовый борщ. То же касается сахара. Если добавить их в кастрюлю с бульоном, томаты просто сварятся и потеряют вкус. Кислинка от свежих томатов защищает свеклу от потери цвета, поскольку кислая среда сохраняет пигмент.
Полезные советы
- Томите овощи под крышкой на умеренном огне.
- Не допускайте сильного кипения свеклы.
- Добавляйте томаты и сахар только в зажарку.
- Кислая среда помогает сохранить цвет.