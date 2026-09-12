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Зажарка лишает борщ половины вкуса: вот как следует ее готовить — простые правила

Опубликовано: 12 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Зажарка лишает борщ половины вкуса: вот как следует ее готовить — простые правила
Зажарка лишает борщ половины вкуса: вот как следует ее готовить — простые правила
Городовой ру
Многие хозяйки сталкиваются с тем, что вместо яркого борща получается бледная водичка.

Причина кроется не в продуктах, а в ошибках при приготовлении зажарки. Свекла теряет цвет, если ее готовить неправильно. Разберем, как сохранить насыщенный оттенок и вкус.

Готовьте зажарку правильно

Все проблемы начинаются на этапе зажарки. Строго говоря, овощи не жарят и не пассируют, а медленно томят на умеренном огне под крышкой. Морковь с луком лучше готовить отдельно — просто спассеровать до мягкости.

Свеклу, нарезанную соломкой, слегка обжарьте, затем залейте бульоном или водой так, чтобы жидкость не покрывала овощ полностью. Избегайте сильного огня: свекла размягчается медленно, а при интенсивном кипении темнеет и теряет рубиновый оттенок.

Добавляйте томаты и сахар в зажарку

Свежие томаты или томатную пасту вносите именно в зажарку, а не в готовый борщ. То же касается сахара. Если добавить их в кастрюлю с бульоном, томаты просто сварятся и потеряют вкус. Кислинка от свежих томатов защищает свеклу от потери цвета, поскольку кислая среда сохраняет пигмент.

Полезные советы

  1. Томите овощи под крышкой на умеренном огне.
  2. Не допускайте сильного кипения свеклы.
  3. Добавляйте томаты и сахар только в зажарку.
  4. Кислая среда помогает сохранить цвет.
Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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