Зажарка лишает борщ половины вкуса: вот как следует ее готовить — простые правила

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не сорт, а превосходный десерт: плоды слаще сахара, даже на салаты пускать жалко - каждый томат весом в 600 г

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Вы всегда варили свёклу неправильно: И она теряла цвет и вкус - 4 хитрости

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До заморозков – обязательно: когда убирать свеклу – смотрим не на календарь

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