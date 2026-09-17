Метро идет на север: в Петербурге готовят продолжение фиолетовой ветки

На севере Петербурга появятся «береговые» платформы и станция за ручьем.

Смольный сделал официальный шаг к продлению 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии за станцию «Комендантский проспект».

С чего всё начинается?

Пока речь идет не о самой стройке, а о подготовке к ней. В городе объявили конкурс на проведение инженерных изысканий. Проще говоря, специалисты должны изучить грунт, подземные воды и территорию, где пройдут новые тоннели, сообщает канал "Подземник".

За эти работы город готов заплатить до 27 миллионов рублей. Исследовать будут участок под будущую станцию «Магистраль 31» и новое электродепо «Коломяжское».

Три новые станции: как пройдет маршрут?

После «Комендантского проспекта» фиолетовая ветка устремится дальше на север. На ней появятся сразу три остановки:

«Шуваловский проспект». Станция глубокого заложения (примерно 60 метров под землей). Она появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Главный плюс — с нее можно будет перечесть на станцию «Каменка» (зеленая ветка), которую уже активно строят. «Магистраль 31». Следующая остановка на пересечении Комендантского проспекта и дороги в Каменку. «Коломяжская». Конечная станция фиолетовой ветки. Её сделают наземной — прямо перед Парашютной улицей, за ручьем Ржавым. По типу она будет похожа на «Шушары». Рядом построят и одноименное депо для обслуживания поездов.

Как будет выглядеть «Магистраль 31»?

Эта станция будет неглубокой — около 26 метров под землей. Строить ее планируют открытым способом, то есть через выкопанный с поверхности котлован.

По конструкции «Магистраль 31» напомнит «Беговую» или «Дунайскую». Здесь сделают береговые платформы: пути пройдут посередине, а пассажирские перроны разместятся по бокам.

Зачем району эти станции?

Север Приморского района сегодня — одна из самых густонаселенных и быстрорастущих локаций города. Новые жилые комплексы здесь вырастают один за другим, а транспортная инфраструктура за ними не успевает.

Продление фиолетовой ветки и её стыковка с зеленой линией на «Шуваловском проспекте» спасут район от коллапса.

Быстрых результатов ждать не стоит — метро в Петербурге строится непросто. Однако запуск изысканий говорит о том, что проект вытащили из дальнего ящика и им наконец-то занялись всерьез.

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