Россиянам перечислили способы получить выходной на работе 1 сентября

Как законно провести 1 сентября с ребенком

1 сентября — волнительный день для школьников и их родителей, но по Трудовому кодексу это не праздничный выходной. Значит, работодатель не обязан отпускать сотрудника.

Однако есть рабочие варианты, чтобы всё-таки провести этот день с ребёнком — и при этом не нарушить правила.

Варианты от эксперта: что предлагает закон

Специалист «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин перечислил способы, которые позволяют легально освободить день. Можно заранее оформить отпуск без сохранения зарплаты либо использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ещё один вариант — взять отгул за ранее отработанные сверхурочные или за выход в выходной: по ст. 153 ТК РФ сотрудник вправе выбрать день отдыха вместо денег. Правда, дату придётся согласовать — работодатель может не согласиться с предложенным вариантом.

Особые льготы и важные нюансы

Для отдельных категорий действуют дополнительные гарантии: родители детей‑инвалидов могут брать четыре оплачиваемых выходных в месяц, есть льготы для доноров и тех, кто проходит диспансеризацию. При этом любая договорённость должна быть оформлена документально: устных обещаний недостаточно.

Советы, как не попасть впросак

заранее обсудите с руководителем, какой вариант вам удобнее — отпуск, отгул или внутренний выходной, если он предусмотрен правилами компании;

не рассчитывайте на автоматическое освобождение — без согласования отсутствие на работе будет считаться нарушением;

сразу оформляйте бумаги: заявление, приказ, отметки в табеле — так вы обезопасите себя от недоразумений.

Итог

Закон не делает 1 сентября выходным, но даёт несколько легальных способов провести его с ребёнком. Главное — не действовать на авось, а заранее согласовать и оформить выбранный вариант. Тогда и семья будет довольна, и к сотруднику не возникнет претензий.

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