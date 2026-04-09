Народные приметы погоды на 10 апреля: что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Народные приметы и запреты на 10 апреля

На 10 апреля в этом году выпала Страстная пятница. Это самый строгий и скорбный день Страстной недели. При этом в народном календаре 10 апреля обозначено как день Илариона – выверни оглобли. Ведь в это время уже устанавливалась теплая погода, и пора было убирать из саней оглобли и чистить зимнюю упряжь. Кроме того, в этот день было принято очищать пруды. 10 апреля изобиловало народными приметами, по которым наши предки узнавали погоду.

Народные приметы погоды на 10 апреля

Если ранним утром солнце спряталось за облаками, то ждите ненастной погоды.

На закате солнце алое и большое – на следующий день будет ясно.

Если начался дождь, год выдастся урожайным.

Кошка уснула, закрыв нос лапкой, – к похолоданию.

Если облачность рассеялась к вечеру, то ненастная погода сохранится.

Чибис литает низко и кричит – к засушливому лету.

Если птицы сидят на верхних ветках и громко щебечут, то скоро потеплеет.

День выдался солнечным – к богатому урожаю меда.

Что можно и нужно делать 10 апреля, в Страстную пятницу

В этот день принято посещать храм, принимать участие в богослужениях и молиться. Это день строжайшего поста. Нельзя вкушать пищу до 16 часов.

Наши предки 10 апреля начинали готовиться к весенним полевым работам: чистили сараи, чинили заборы, инвентарь, приводили в порядок хозяйственные постройки.

На Руси в этот день меняли сани на телеги и собирали цветы мать-и-мачехи для приготовления настоев и чаев.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Запрещено ссориться, особенно с близкими людьми. Иначе разногласия будут затяжными.

Ни в коем случае нельзя выворачивать карманы. Это может сделать дом уязвимым для воров.

Не было принято отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не привлечь трудности.

Не следует чревоугодничать. Это в Страстную пятницу совершенно неуместно.

Запрещено хлопать дверью. Это может разгневать домового и нарушить спокойствие в доме.

