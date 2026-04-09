Народные приметы погоды на 10 апреля: что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

На 10 апреля в этом году выпала Страстная пятница. Это самый строгий и скорбный день Страстной недели. При этом в народном календаре 10 апреля обозначено как день Илариона – выверни оглобли. Ведь в это время уже устанавливалась теплая погода, и пора было убирать из саней оглобли и чистить зимнюю упряжь. Кроме того, в этот день было принято очищать пруды. 10 апреля изобиловало народными приметами, по которым наши предки узнавали погоду.
Народные приметы погоды на 10 апреля
- Если ранним утром солнце спряталось за облаками, то ждите ненастной погоды.
- На закате солнце алое и большое – на следующий день будет ясно.
- Если начался дождь, год выдастся урожайным.
- Кошка уснула, закрыв нос лапкой, – к похолоданию.
- Если облачность рассеялась к вечеру, то ненастная погода сохранится.
- Чибис литает низко и кричит – к засушливому лету.
- Если птицы сидят на верхних ветках и громко щебечут, то скоро потеплеет.
- День выдался солнечным – к богатому урожаю меда.
Что можно и нужно делать 10 апреля, в Страстную пятницу
- В этот день принято посещать храм, принимать участие в богослужениях и молиться. Это день строжайшего поста. Нельзя вкушать пищу до 16 часов.
- Наши предки 10 апреля начинали готовиться к весенним полевым работам: чистили сараи, чинили заборы, инвентарь, приводили в порядок хозяйственные постройки.
- На Руси в этот день меняли сани на телеги и собирали цветы мать-и-мачехи для приготовления настоев и чаев.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- Запрещено ссориться, особенно с близкими людьми. Иначе разногласия будут затяжными.
- Ни в коем случае нельзя выворачивать карманы. Это может сделать дом уязвимым для воров.
- Не было принято отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не привлечь трудности.
- Не следует чревоугодничать. Это в Страстную пятницу совершенно неуместно.
- Запрещено хлопать дверью. Это может разгневать домового и нарушить спокойствие в доме.
