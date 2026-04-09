Народные приметы погоды на 10 апреля: что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Опубликовано: 9 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы и запреты на 10 апреля 

На 10 апреля в этом году выпала Страстная пятница. Это самый строгий и скорбный день Страстной недели. При этом в народном календаре 10 апреля обозначено как день Илариона – выверни оглобли. Ведь в это время уже устанавливалась теплая погода, и пора было убирать из саней оглобли и чистить зимнюю упряжь. Кроме того, в этот день было принято очищать пруды. 10 апреля изобиловало народными приметами, по которым наши предки узнавали погоду.

Народные приметы погоды на 10 апреля

  • Если ранним утром солнце спряталось за облаками, то ждите ненастной погоды.
  • На закате солнце алое и большое – на следующий день будет ясно.
  • Если начался дождь, год выдастся урожайным.
  • Кошка уснула, закрыв нос лапкой, – к похолоданию.
  • Если облачность рассеялась к вечеру, то ненастная погода сохранится.
  • Чибис литает низко и кричит – к засушливому лету.
  • Если птицы сидят на верхних ветках и громко щебечут, то скоро потеплеет.
  • День выдался солнечным – к богатому урожаю меда.

Что можно и нужно делать 10 апреля, в Страстную пятницу

  • В этот день принято посещать храм, принимать участие в богослужениях и молиться. Это день строжайшего поста. Нельзя вкушать пищу до 16 часов.
  • Наши предки 10 апреля начинали готовиться к весенним полевым работам: чистили сараи, чинили заборы, инвентарь, приводили в порядок хозяйственные постройки.
  • На Руси в этот день меняли сани на телеги и собирали цветы мать-и-мачехи для приготовления настоев и чаев.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • Запрещено ссориться, особенно с близкими людьми. Иначе разногласия будут затяжными.
  • Ни в коем случае нельзя выворачивать карманы. Это может сделать дом уязвимым для воров.
  • Не было принято отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не привлечь трудности.
  • Не следует чревоугодничать. Это в Страстную пятницу совершенно неуместно.
  • Запрещено хлопать дверью. Это может разгневать домового и нарушить спокойствие в доме.

Ранее мы сообщали, какая народная примета на 6 апреля сулит дождливое лето.

Полезное
