Синоптики рассказали, каким будет начало лета 2026 года в регионах России: когда идти на пляж

Жители российских регионов уже строят планы на сезон отпусков и школьных каникул. Главный вопрос, который волнует всех, — когда откроется пляжный сезон и можно будет, наконец, отправиться к морю. Синоптики дают первые прогнозы на июнь 2026 года. Картина, по оценке экспертов, получается неоднородной: где-то будет аномальная жара, где-то — засуха и риски пожаров, а где-то — комфортная погода для отдыха на пляже.
Центральная Россия
Начало лета в Центральной России синоптики ждут по календарю: затяжная весна отступит и придет настоящая летняя жара. В первые десят дней лета синоптики прогнозируют аномальную жару — на 4–5 градусов выше климатической нормы. Однако следом ожидаются несколько дней с грозами и дождями.
В столице в июне ожидается преимущественно безоблачная погода, с комфортной температурой +23-24 градуса.
Дальний Восток и Сибирь: риски пожаров
Начало лета в Сибири и на Дальнем Востоке рискует оказаться жарким и засушливым. А вместе с засухой могут прийти и пожары. Климатологи предупреждают, что риски высоки.
Юг России: пляжный сезон открывается
Побережье Черного моря ждет в июне комфортная температура около +26 градусов, а вода прогреется до +22–23 градусов. Эксперты прогнозируют, что начало курортного сезона будет максимально комфортным: тепло, но без зноя, который бывает в разгар лета.
Санкт-Петербург: сухой и тёплый
Северная столица, как это ни удивительно, может обогнать по комфорту многие регионы. Июнь в Санкт-Петербурге, по прогнозам, станет одним из самых сухих месяцев года. Среднемесячная температура ожидается на уровне +21 градуса. Для туристов, планирующих отправиться в город, привыкший к дождям и пасмурной погоде, это отличная новость - пешие прогулки обещают стать особенно приятными.
По прогнозам синоптиков, июнь 2026 года будет разным для разных регионов. Но пляжный сезон на юге должен открыться вовремя и порадовать комфортной погодой без перегрева.
Ранее Городовой рассказал, каким будет лето 2026 года.