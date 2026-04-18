Прослужит на 2 года меньше: привычка, которая быстро оставит без смартфона – есть у многих

Опубликовано: 18 апреля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Что будет, если все время заряжать телефон на 100%

Многие пользователи привыкли ставить телефон на зарядку на всю ночь, а утром снимать с кабеля со стопроцентным зарядом. Это удобно. Но насколько безопасно для аккумулятора? Эксперты сервисных центров и производители смартфонов дают однозначный ответ: постоянная зарядка до 100% сокращает срок службы батареи.

Как устроен современный аккумулятор

В современных смартфонах используются литий-ионные (Li-ion) батареи. У них нет «эффекта памяти», как у старых никелевых. Их не нужно разряжать в ноль перед зарядкой — наоборот, полный разряд для них вреден. Оптимальный диапазон для литий-ионной батареи — 30–80%.

Каждая батарея рассчитана на 500–1000 полных циклов заряд-разряд. Один цикл — это разряд со 100% до 0%, а не каждое подключение к розетке. Но постоянное нахождение на 100% ускоряет химическое старение аккумулятора: внутри ячеек активнее протекают реакции, которые необратимо снижают ёмкость.

Мнение производителей

Крупнейшие производители смартфонов официально рекомендуют поддерживать заряд в диапазоне 30–80%. Исследования Мюнхенского технического университета подтверждают: батареи, которые редко держат на 100%, через два года эксплуатации теряют заметно меньше ёмкости.

К чему приводит постоянная зарядка до 100%

Быстрая потеря ёмкости. Через год батарея будет держать заряд хуже, чем у тех, кто заряжал телефон до 80%.
Перегрев. Особенно если телефон стоит на зарядке всю ночь под подушкой или на солнце. Высокая температура — враг литий-ионных аккумуляторов.
Риск для контроллера питания. У старых или некачественных устройств постоянное нахождение на 100% может вызывать скачки напряжения и сбои.

Мнение специалиста сервисного центра

Инженер сервисного центра Олег Н. объясняет:

«Часто клиенты приходят с жалобами на то, что телефон стал быстро разряжаться. При проверке выясняется: батарея потеряла треть ёмкости за полтора года. Выясняется, что владельцы стабильно ставили телефон на зарядку на всю ночь. Такая эксплуатация сокращает срок службы батареи. Лучше заряжать телефон утром, пока завтракаете, и отключать при 80–90%».

Как продлить жизнь аккумулятора

  • Не ждите 0% — ставьте на зарядку при 20–30%.
  • Не держите на зарядке дольше 100% — отключайте, когда устройство зарядилось.
  • Не заряжайте телефон под подушкой, на солнце или на батарее.
  • Если оставляете на ночь — не используйте функцию быстрой зарядки.

Заряжать до 100% раз в неделю — не проблема. Но если это происходит каждую ночь, батарея состарится заметно раньше. Более гибкий подход — заряжать до 80–90% и не опускать до нуля — продлит жизнь смартфону на год-два без необходимости менять аккумулятор.

Ранее Городовой рассказал, почему нельзя оставлять телефон надолго выключенным.

Полезное
