Прослужит на 2 года меньше: привычка, которая быстро оставит без смартфона – есть у многих

Многие пользователи привыкли ставить телефон на зарядку на всю ночь, а утром снимать с кабеля со стопроцентным зарядом. Это удобно. Но насколько безопасно для аккумулятора? Эксперты сервисных центров и производители смартфонов дают однозначный ответ: постоянная зарядка до 100% сокращает срок службы батареи.
Как устроен современный аккумулятор
В современных смартфонах используются литий-ионные (Li-ion) батареи. У них нет «эффекта памяти», как у старых никелевых. Их не нужно разряжать в ноль перед зарядкой — наоборот, полный разряд для них вреден. Оптимальный диапазон для литий-ионной батареи — 30–80%.
Каждая батарея рассчитана на 500–1000 полных циклов заряд-разряд. Один цикл — это разряд со 100% до 0%, а не каждое подключение к розетке. Но постоянное нахождение на 100% ускоряет химическое старение аккумулятора: внутри ячеек активнее протекают реакции, которые необратимо снижают ёмкость.
Мнение производителей
Крупнейшие производители смартфонов официально рекомендуют поддерживать заряд в диапазоне 30–80%. Исследования Мюнхенского технического университета подтверждают: батареи, которые редко держат на 100%, через два года эксплуатации теряют заметно меньше ёмкости.
К чему приводит постоянная зарядка до 100%
Быстрая потеря ёмкости. Через год батарея будет держать заряд хуже, чем у тех, кто заряжал телефон до 80%.
Перегрев. Особенно если телефон стоит на зарядке всю ночь под подушкой или на солнце. Высокая температура — враг литий-ионных аккумуляторов.
Риск для контроллера питания. У старых или некачественных устройств постоянное нахождение на 100% может вызывать скачки напряжения и сбои.
Мнение специалиста сервисного центра
Инженер сервисного центра Олег Н. объясняет:
«Часто клиенты приходят с жалобами на то, что телефон стал быстро разряжаться. При проверке выясняется: батарея потеряла треть ёмкости за полтора года. Выясняется, что владельцы стабильно ставили телефон на зарядку на всю ночь. Такая эксплуатация сокращает срок службы батареи. Лучше заряжать телефон утром, пока завтракаете, и отключать при 80–90%».
Как продлить жизнь аккумулятора
- Не ждите 0% — ставьте на зарядку при 20–30%.
- Не держите на зарядке дольше 100% — отключайте, когда устройство зарядилось.
- Не заряжайте телефон под подушкой, на солнце или на батарее.
- Если оставляете на ночь — не используйте функцию быстрой зарядки.
Заряжать до 100% раз в неделю — не проблема. Но если это происходит каждую ночь, батарея состарится заметно раньше. Более гибкий подход — заряжать до 80–90% и не опускать до нуля — продлит жизнь смартфону на год-два без необходимости менять аккумулятор.
