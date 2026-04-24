Рынок жилья в 2026 году: рост в Москве, стабилизация в Петербурге - причины и прогнозы

Что происходит с ценами на жилье в двух столицах России

Первый квартал 2026 года показал: рынок недвижимости раскололся надвое. Москва продолжает ставить ценовые рекорды, а Санкт-Петербург внезапно начал остывать - и это при том, что спрос сжимается в обоих городах.

Москва: дорого и сердито

В столице квадратный метр продолжает ползти вверх. Средневзвешенная цена уже перевалила за 416 тысяч рублей в массовом сегменте - это плюс 22% за год.

Бизнес-класс прибавил 15%, а элитка бьет все рекорды: 2,4 миллиона за «квадрат». При этом число сделок рухнуло на 37% - народ просто не тянет ипотеку.

Но девелоперы не снижают цены, потому что себестоимость высокая, а нормальных новых проектов мало. Половина всех запусков - люкс и de lux, которые искусственно тянут средний чек вверх, отмечает источник.

Петербург: гибкий и осторожный

Северная столица повернулась иначе. Цены здесь либо чуть просели, либо замерли на месте - в массовом сегменте около 290 тысяч за «квадрат».

Зато вторичка подтянулась почти к 270 тысячам, и теперь готовое жилье всерьез конкурирует с новостройками. Спад продаж был не таким резким, как в Москве, потому что застройщики быстрее предложили рассрочки и гибридные схемы.

Но премиум-сегмент тоже подорожал - там дефицит качественных лотов продолжает разгонять цены.

Совет, как не купить кота в мешке

Рынок перешел в режим «затяжной адаптации». Покупатели стали считать каждую копейку и не поддаются ажиотажу.

Вот на что обратить внимание прямо сейчас:

Ищите ликвидные лоты: студии и однушки в проектах с высокой стадией готовности. В элите смотрите на приватность и современные технологии - это главные драйверы цены. Не ведитесь на прямой дисконт: застройщики заменяют его рассрочкой, которая нарушает их финансовую модель. Следите за ключевой ставкой: как только она упадёт до 9–10%, ипотека станет сопоставима с арендой - вот тогда и наступит перелом.

Пока же рынок живет без резких обвалов, но и без бурного роста. Победит тот, кто предложит правильный продукт и гибкую оплату, а не просто красивые картинки в рекламе.

Ранее "Городовой" рассказал, как россиянам увеличить накопления на пенсию.