Сколько стоит квадратный метр жилья в Санкт-Петербурге - придется раскошелиться: цена зависит от этих факторов

Санкт-Петербург является одним из самых привлекательных городов для переезда, поэтому он продолжает сохранять популярность на протяжении длительного времени. Перед принятием решения важно понять, сколько стоит жилье в Северной столице, ведь каждый мечтает о своем "уютном гнездышке". Портал "Restate" рассказал об этом подробнее.
Стоимость одного квадратного метра жилья
Санкт-Петербург входит в тройку городов по стоимости жилья, поэтому придется раскошелиться, если хотите приобрести здесь квартиру. Стоимость одного квадратного метра на 2026 год варьируется от 234 000 до 330 000 рублей. Большое значение имеет тип рынка.
Подробнее:
- Вторичный рынок часто имеет значительную стоимость из-за месторасположения. Средняя цена - примерно 234 000 - 281 000 рублей за квадратный метр.
- Новостройки. Их стоимость часто разнится, ведь квартиры продаются как в удаленных районах, так и в элитном центре. Стоимость элитных новостроек может доходить до 329 000 рублей. Выгоднее всего брать жилье на стадии котлована.
Как влияет месторасположение
"Самые высокие цены — в центре, Петроградском и Василеостровском районах. Более низкие — в пригородах (Мурино, Кудрово) и спальных районах", - сообщает источник.
Как влияет тип квартиры
Однокомнатные квартиры всегда будут иметь более высокую цену за квадратный метр, чем двухкомнатное и трехкомнатное жилье.
