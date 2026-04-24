Сколько стоит квадратный метр жилья в Санкт-Петербурге - придется раскошелиться: цена зависит от этих факторов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько стоит квадратный метр жилья в Санкт-Петербурге - придется раскошелиться: цена зависит от этих факторов

Опубликовано: 24 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какую стоимость имеет жилье в Северной столице

Санкт-Петербург является одним из самых привлекательных городов для переезда, поэтому он продолжает сохранять популярность на протяжении длительного времени. Перед принятием решения важно понять, сколько стоит жилье в Северной столице, ведь каждый мечтает о своем "уютном гнездышке". Портал "Restate" рассказал об этом подробнее.

Стоимость одного квадратного метра жилья

Санкт-Петербург входит в тройку городов по стоимости жилья, поэтому придется раскошелиться, если хотите приобрести здесь квартиру. Стоимость одного квадратного метра на 2026 год варьируется от 234 000 до 330 000 рублей. Большое значение имеет тип рынка.

Legion-Media
Legion-Media

Подробнее:

  • Вторичный рынок часто имеет значительную стоимость из-за месторасположения. Средняя цена - примерно 234 000 - 281 000 рублей за квадратный метр.
  • Новостройки. Их стоимость часто разнится, ведь квартиры продаются как в удаленных районах, так и в элитном центре. Стоимость элитных новостроек может доходить до 329 000 рублей. Выгоднее всего брать жилье на стадии котлована.

Как влияет месторасположение

"Самые высокие цены — в центре, Петроградском и Василеостровском районах. Более низкие — в пригородах (Мурино, Кудрово) и спальных районах", - сообщает источник.

Legion-Media
Legion-Media

Как влияет тип квартиры

Однокомнатные квартиры всегда будут иметь более высокую цену за квадратный метр, чем двухкомнатное и трехкомнатное жилье.

Ранее портал "Городовой" рассказал, с какой целью был построен Санкт-Петербург.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью