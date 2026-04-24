2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Не картофель, а шкатулка с драгоценностями: какой ранний сорт самый сладкий - по 25 клубней с куста

Опубликовано: 24 апреля 2026 18:03
 Проверено редакцией
Урожайный и ранний сорт картофеля 

Среди разнообразия сортов картофеля многие огородники сталкиваются с разочарованием. Найти действительно стоящий вариант в последнее время становится все сложнее. Однако мало кто знает, что существует беспроигрышный сорт, которые удивит не только качеством клубней, но и вкусом, пишет портал "Огород".

Сорт "Джувель"

Это настоящий подарок для тех, кто ищет надежный и вкусный картофель. "Джувель" – это ранний представитель, который порадует урожаем уже через 50-65 дней после посадки. Он отлично подходит для употребления в пищу и отличается высокой урожайностью.

Характеристика сорта

Кусты у него компактные, прямостоячие, с аккуратными листьями и крупными, красивыми светло-фиолетовыми цветами. Этот сорт не капризен. Он хорошо растет на разных почвах и прекрасно чувствует себя в умеренном климате. К тому же, он устойчив к засухе, распространенным болезням вроде нематоды, парши, фитофтороза клубней, рака и вирусов.

Сами клубни имеют приятную овально-вытянутую форму, весят от 80 до 160 граммов. Кожица у них гладкая, желтая, с мелкими глазками. Мякоть тоже желтая, нежная и умеренно рассыпчатая. Важное преимущество – при варке она не темнеет, сохраняя аппетитный вид. Вкус у "Джувеля" отличный, а универсальность позволяет использовать его в самых разных блюдах.

Личный опыт дачника

"Превосходный сорт. Неприхотлив. Урожайность высокая при любых погодных условиях. Что особенно приятно для раннего сорта – он прекрасно хранится", - поделился Юрий из Волгограда.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какую культуру обязательно должен посадить каждый садовод.

Автор:
Татьяна Идулбаева
