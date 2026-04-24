Не картофель, а шкатулка с драгоценностями: какой ранний сорт самый сладкий - по 25 клубней с куста

Среди разнообразия сортов картофеля многие огородники сталкиваются с разочарованием. Найти действительно стоящий вариант в последнее время становится все сложнее. Однако мало кто знает, что существует беспроигрышный сорт, которые удивит не только качеством клубней, но и вкусом, пишет портал "Огород".
Сорт "Джувель"
Это настоящий подарок для тех, кто ищет надежный и вкусный картофель. "Джувель" – это ранний представитель, который порадует урожаем уже через 50-65 дней после посадки. Он отлично подходит для употребления в пищу и отличается высокой урожайностью.
Характеристика сорта
Кусты у него компактные, прямостоячие, с аккуратными листьями и крупными, красивыми светло-фиолетовыми цветами. Этот сорт не капризен. Он хорошо растет на разных почвах и прекрасно чувствует себя в умеренном климате. К тому же, он устойчив к засухе, распространенным болезням вроде нематоды, парши, фитофтороза клубней, рака и вирусов.
Сами клубни имеют приятную овально-вытянутую форму, весят от 80 до 160 граммов. Кожица у них гладкая, желтая, с мелкими глазками. Мякоть тоже желтая, нежная и умеренно рассыпчатая. Важное преимущество – при варке она не темнеет, сохраняя аппетитный вид. Вкус у "Джувеля" отличный, а универсальность позволяет использовать его в самых разных блюдах.
Личный опыт дачника
"Превосходный сорт. Неприхотлив. Урожайность высокая при любых погодных условиях. Что особенно приятно для раннего сорта – он прекрасно хранится", - поделился Юрий из Волгограда.
