Прерванный рейс в Стамбул и последний путь через Петропавловку: в Петербурге попрощаются с великим скрипачом Сергеем Стадлером
Прерванный рейс в Стамбул и последний путь через Петропавловку: в Петербурге попрощаются с великим скрипачом Сергеем Стадлером

Опубликовано: 24 апреля 2026 17:51
 Проверено редакцией
Прерванный рейс в Стамбул и последний путь через Петропавловку: в Петербурге попрощаются с великим скрипачом Сергеем Стадлером
Прерванный рейс в Стамбул и последний путь через Петропавловку: в Петербурге попрощаются с великим скрипачом Сергеем Стадлером
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Похоронят музыканта на Смоленском кладбище.

Петербург готовится проститься с одним из своих самых ярких музыкантов. В воскресенье, 26 апреля, город скажет «прощай» Сергею Стадлеру — виртуозному скрипачу и дирижеру, чье имя знала вся страна.

Трагедия в небе

Смерть музыканта стала шоком для коллег и поклонников. Сергей Стадлер ушел из жизни на 64-м году.

Все случилось внезапно: 20 апреля маэстро летел из Петербурга в Стамбул. Прямо на борту самолета ему стало плохо. Лайнер пришлось экстренно сажать в Бухаресте, чтобы передать артиста врачам, но спасти его не удалось.

Кем был Сергей Стадлер для мира музыки

Сергей Стадлер не просто «человек с инструментом», он был настоящим вундеркиндом. Еще в 24 года он покорил мир, выиграв престижный конкурс имени Чайковского.

В последние годы он руководил «Петербург-концертом» и своим Симфоническим оркестром, стараясь сделать классическую музыку доступной для всех.

Расписание прощания на воскресенье, 26 апреля

Траурные мероприятия пройдут в знаковых местах Петербурга, сообщили в "Петербург-концерте".

  • 10:30 — Отпевание в Исаакиевском соборе. Служба пройдет по особому благословению митрополита. Обратите внимание: заходить нужно со стороны Невы.
  • 12:00 — Гражданская панихида в Петропавловской крепости. Прощание начнется ровно в полдень, под звук традиционного выстрела пушки. Оно пройдет в атриуме Комендантского дома и продлится до двух часов дня.
  • 15:00 — Похороны. Сергея Стадлера похоронят на Смоленском кладбище.
Юлия Аликова
