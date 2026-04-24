Прерванный рейс в Стамбул и последний путь через Петропавловку: в Петербурге попрощаются с великим скрипачом Сергеем Стадлером

Петербург готовится проститься с одним из своих самых ярких музыкантов. В воскресенье, 26 апреля, город скажет «прощай» Сергею Стадлеру — виртуозному скрипачу и дирижеру, чье имя знала вся страна.
Трагедия в небе
Смерть музыканта стала шоком для коллег и поклонников. Сергей Стадлер ушел из жизни на 64-м году.
Все случилось внезапно: 20 апреля маэстро летел из Петербурга в Стамбул. Прямо на борту самолета ему стало плохо. Лайнер пришлось экстренно сажать в Бухаресте, чтобы передать артиста врачам, но спасти его не удалось.
Кем был Сергей Стадлер для мира музыки
Сергей Стадлер не просто «человек с инструментом», он был настоящим вундеркиндом. Еще в 24 года он покорил мир, выиграв престижный конкурс имени Чайковского.
В последние годы он руководил «Петербург-концертом» и своим Симфоническим оркестром, стараясь сделать классическую музыку доступной для всех.
Расписание прощания на воскресенье, 26 апреля
Траурные мероприятия пройдут в знаковых местах Петербурга, сообщили в "Петербург-концерте".
- 10:30 — Отпевание в Исаакиевском соборе. Служба пройдет по особому благословению митрополита. Обратите внимание: заходить нужно со стороны Невы.
- 12:00 — Гражданская панихида в Петропавловской крепости. Прощание начнется ровно в полдень, под звук традиционного выстрела пушки. Оно пройдет в атриуме Комендантского дома и продлится до двух часов дня.
- 15:00 — Похороны. Сергея Стадлера похоронят на Смоленском кладбище.