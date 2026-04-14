Смартфон-рассадник: петербуржцам рассказали, как не подхватить инфекцию от телефона

Смартфон является источником скопления бактерий и вирусов, поскольку сопровождает нас повсюду — в кафе, общественном транспорте и даже в туалете, а потом экран прижимается к лицу во время звонков.
Чтобы устройство не превратилось в очаг инфекции, Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнил базовые гигиенические рекомендации.
Чистку следует проводить исключительно микрофибровой салфеткой или специальными спиртовыми средствами для электроники, избегая воды и агрессивных химикатов, которые могут повредить покрытие экрана.
Обрабатывать гаджет нужно обязательно после возвращения домой, особенно из людных мест вроде транспорта или магазинов, а лучше — ежедневно перед сном.
Протирание экрана само по себе недостаточно: обязательно снимайте чехол, где грязь скапливается в углах и под ним. Антисептик наносите не напрямую на динамик или разъемы, а на салфетку, слегка отжимая её перед протиркой.