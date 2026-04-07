Почему не приходит SMS с кодом: проверьте это прямо сейчас — проблема решается в 90% случаев

Проверенные шаги, которые реально помогают.

Знакома ситуация, когда для входа требуется ввести SMS-код, но он никак не приходит? Автор Дзен-канала "Блог системного администратора" рассказал о шагах, которые помогут исправить эту ситуацию.

Проверьте номер

Банально, но чаще всего проблема именно здесь. Одна ошибка — и код уходит "в никуда". Убедитесь, что номер введён правильно и с нужным кодом страны.

Запросите код повторно

Иногда SMS просто не отправляется с первого раза. Причины — перегрузка сервиса или сбой у оператора. Повторный запрос часто решает проблему.

Перезагрузите телефон

Система приёма сообщений может зависнуть. Перезагрузка или включение авиарежима на 10-20 секунд часто возвращает SMS.

Проверьте папку "Спам"

Некоторые смартфоны автоматически фильтруют сообщения. Код может попасть в скрытую папку и вы его просто не увидите.

Освободите память

Если на устройстве почти нет свободного места, новые сообщения могут не приходить вовсе. Освободите немного памяти и попробуйте снова.

Проверьте, приходят ли SMS вообще

Если не приходят никакие сообщения — проблема может быть у оператора или в настройках телефона.

Используйте альтернативу

Многие сервисы предлагают получить код через звонок. Робот продиктует его — это быстрый выход, если SMS не работает.

