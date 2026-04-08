Городовой / Полезное / Что будет, если не перезагружать телефон месяцами и как часто давать ему отдыхать — рассказали в сервисе
Что будет, если не перезагружать телефон месяцами и как часто давать ему отдыхать — рассказали в сервисе

Опубликовано: 8 апреля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как работа без отдыха снижает срок службы смартфона

Многие пользователи смартфонов забывают о том, что это маленький компьютер. И если рабочий компьютер, домашний телефон выключаются практически ежедневно, то смартфон "не спит" неделями и месяцами. Насколько это безвредно, рассказал канал Pedant.

Почему телефону нужен отдых

Современные телефоны устроены хитро. Они сами стараются очищать память и следить за порядком. Но со временем внутри накапливается «мусор»: временные файлы, ошибки от приложений, зависшие процессы. Пользователь их не видит, но телефон чувствует.

Что будет, если не перезагружать смартфон

  • Телефон начинает тормозить. Приложения открываются медленно, экран подтормаживает. Особенно это заметно на недорогих моделях.
  • Быстрее садится батарея. Зависшие программы продолжают работать в фоне и тянут заряд. Телефон может разрядиться за ночь, даже если вы его не трогали.
  • Телефон греется. Постоянно работающий процессор нагревает корпус. В жару это особенно заметно.
  • Появляются ошибки. Перестают приходить уведомления, не включается камера, пропадают значки на экране.
  • Не устанавливаются обновления. Некоторые важные обновления требуют перезагрузки. Без них телефон может работать хуже и быть менее защищённым.

Производители телефонов советуют перезагружать устройство хотя бы раз в неделю. Сервисные инженеры подтверждают: большинство жалоб на тормоза и быструю разрядку решаются простой перезагрузкой.

Вот что рассказывает Михаил Кузнецов, инженер сервисного центра Pedant:

«Когда телефон не выключают месяцами, проблемы одни и те же: быстро садится батарея, появляются баги, греется корпус. Восемь из десяти таких случаев лечатся перезагрузкой за одну минуту».

Источник сообщает о реальных случаях, как простая перезагрузка помогла вернуть устройство к жизни. В одной ситуации пользователь жаловался на то, что перестали сохраняться фотографии. В другой - телефон стал разряжаться за пару часов, хотя раньше держал заряд сутки.

Как правильно перезагружать телефон

  • Перезагрузки раз в неделю достаточно даже для дорогого телефона.
  • После любых крупных обновлений перезагрузка обязательна.
  • Если телефон начал "тупить" или быстро разряжаться — первым делом перезагрузите.

Никакие данные при перезагрузке не потеряются. Телефон просто отдохнёт и начнёт работать как новый.

Ранее Городовой рассказал, что будет, если все время заряжать телефон на 100%.

