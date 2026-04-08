Что будет, если не перезагружать телефон месяцами и как часто давать ему отдыхать — рассказали в сервисе

Многие пользователи смартфонов забывают о том, что это маленький компьютер. И если рабочий компьютер, домашний телефон выключаются практически ежедневно, то смартфон "не спит" неделями и месяцами. Насколько это безвредно, рассказал канал Pedant.
Почему телефону нужен отдых
Современные телефоны устроены хитро. Они сами стараются очищать память и следить за порядком. Но со временем внутри накапливается «мусор»: временные файлы, ошибки от приложений, зависшие процессы. Пользователь их не видит, но телефон чувствует.
Что будет, если не перезагружать смартфон
- Телефон начинает тормозить. Приложения открываются медленно, экран подтормаживает. Особенно это заметно на недорогих моделях.
- Быстрее садится батарея. Зависшие программы продолжают работать в фоне и тянут заряд. Телефон может разрядиться за ночь, даже если вы его не трогали.
- Телефон греется. Постоянно работающий процессор нагревает корпус. В жару это особенно заметно.
- Появляются ошибки. Перестают приходить уведомления, не включается камера, пропадают значки на экране.
- Не устанавливаются обновления. Некоторые важные обновления требуют перезагрузки. Без них телефон может работать хуже и быть менее защищённым.
Производители телефонов советуют перезагружать устройство хотя бы раз в неделю. Сервисные инженеры подтверждают: большинство жалоб на тормоза и быструю разрядку решаются простой перезагрузкой.
Вот что рассказывает Михаил Кузнецов, инженер сервисного центра Pedant:
«Когда телефон не выключают месяцами, проблемы одни и те же: быстро садится батарея, появляются баги, греется корпус. Восемь из десяти таких случаев лечатся перезагрузкой за одну минуту».
Источник сообщает о реальных случаях, как простая перезагрузка помогла вернуть устройство к жизни. В одной ситуации пользователь жаловался на то, что перестали сохраняться фотографии. В другой - телефон стал разряжаться за пару часов, хотя раньше держал заряд сутки.
Как правильно перезагружать телефон
- Перезагрузки раз в неделю достаточно даже для дорогого телефона.
- После любых крупных обновлений перезагрузка обязательна.
- Если телефон начал "тупить" или быстро разряжаться — первым делом перезагрузите.
Никакие данные при перезагрузке не потеряются. Телефон просто отдохнёт и начнёт работать как новый.
