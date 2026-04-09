Почему нельзя просто выключить смартфон и забыть о нём — вы рискуете превратить его в "кирпич"

Кажется, что в выключенном состоянии с телефоном ничего не случится. Но это не совсем так. Автор Дзен-канала Androidinsider рассказал, что может произойти.
Сохранятся ли данные?
Хорошая новость — фотографии, контакты и приложения никуда не исчезнут. Встроенная память способна хранить информацию без питания 5-10 лет. Однако с картами microSD ситуация хуже: они менее надёжны и чувствительны к влаге и температуре, поэтому важные файлы лучше заранее скопировать в облако или на компьютер.
Главный враг — аккумулятор
Литий-ионная батарея постепенно разряжается даже в выключенном состоянии — примерно на 2-5% в месяц. Если заряд упадёт до критического уровня, контроллер может заблокировать аккумулятор, и телефон перестанет включаться. Именно поэтому многие устройства после длительного хранения кажутся "мёртвыми".
Как правильно подготовить смартфон к хранению
- Сделайте резервную копию всех данных в облако или на компьютер.
- Зарядите аккумулятор до 40-60% — это оптимальный уровень для хранения.
- Полностью выключите устройство, а не переводите его в спящий режим.
- Извлеките SIM-карту, чтобы избежать блокировки номера оператором.
- Храните телефон в сухом месте при температуре 15-25 °C, вдали от жары и влаги.
- Проверяйте заряд каждые 2-3 месяца и при необходимости подзаряжайте.
Если телефон не включается
Подключите его к качественной зарядке и оставьте минимум на 30-60 минут. Если реакции нет, возможно, аккумулятор ушёл в глубокий разряд — в этом случае поможет его замена, а данные на внутренней памяти сохранятся.
