Все удалили, а места нет: как найти, что забивает диск C — пошаговый план, как очистить память

Подробная инструкция, как освободить место на диске - справится даже новичок

Знакомая ситуация? Вы пересмотрели все папки, удалили старые фильмы, почистили «Загрузки», опустошили корзину, а диск C: всё равно горит красным. Свободного места не прибавилось, и Windows упрямо требует освободить пространство.

Если вы поймали себя на мысли «куда делось это место?!», значит, столкнулись с классической цифровой ловушкой. Дело в том, что современная Windows аккумулирует десятки гигабайтов фоновых данных, временных архивов, кэша и журналов, которые не видны в обычном проводнике. Одних простых «удалений» почти всегда недостаточно. Pedant рассказал, кто на самом деле «съедает» место на диске C: и как вернуть его под контроль.

Невидимые «пожиратели» памяти

Прежде чем чистить, нужно понять, где прячутся гигабайты. Вот главные источники:

Временные файлы Windows — данные после обновлений, установки программ, распаковки архивов. Хранятся в папках C:\Windows\Temp и C:\Users\<Имя>\AppData\Local\Temp

Кэш обновлений и старые версии системы — Windows сохраняет старые файлы апдейтов, а после крупных обновлений может оставлять папку Windows.old, которая занимает десятки гигабайт.

Логи и дампы ошибок — при сбоях система создает файлы-отчеты, которые месяцами лежат без дела.

Точки восстановления — система регулярно делает скрытые «слепки» состояния, которые могут забирать до 10–15% места на диске.

Кэш браузеров — браузеры хранят временные файлы, фото и видео именно на диске C: в папке AppData.

Скачанные обновления игр и приложений — Steam, Epic Games, Adobe кэшируют сотни мегабайт и даже гигабайты в подпапках ProgramData и AppData.

Пошаговая инструкция: как найти и удалить лишнее

Шаг 1. Визуализируйте, кто ест место

Бесплатная программа WinDirStat (скачать можно на официальном сайте) покажет всю картину наглядно. Запустите, выберите диск C: — и на экране появится цветная карта, где каждый «прямоугольник» — это файл или папка. Чем он больше, тем больше места занимает. Кликайте по самым крупным — и сразу найдете скрытых тяжеловесов.

Шаг 2. Запустите встроенную «Очистку диска»

В поиске Windows наберите «Очистка диска», выберите диск C: и дождитесь анализа. Обязательно нажмите «Очистить системные файлы» — это ключевой момент. В открывшемся списке отметьте:

временные файлы

журналы установки

корзину

и самое главное — «Предыдущие установки Windows» (папка Windows.old), если она есть

Шаг 3. Загляните в «скрытые» папки вручную

В проводнике включите отображение скрытых файлов: Вид → Показать → Скрытые элементы. Теперь пройдитесь по адресам:

C:\Windows\Temp — всё содержимое можно удалять

C:\Users\<Ваше_имя>\AppData\Local\Temp — тоже смело чистите

C:\Users\<Ваше_имя>\AppData\Roaming\ — здесь хранятся данные программ, удаляйте только то, что относится к уже удаленным приложениям

Система сама пропустит файлы, которые используются в данный момент.

Шаг 4. Контролируйте точки восстановления

В поиске наберите «Восстановление» → «Настройка восстановления системы». Выберите диск C:, нажмите «Настроить» и посмотрите, сколько места выделено под точки восстановления. При необходимости удалите старые точки или уменьшите выделенный объем.

Шаг 5. Почистите кэш браузеров и мессенджеров

В браузере: настройки → «Очистить историю» → выбрать «кэш» и «файлы cookie». Но учитывайте, что после удаления придется заново входить во все аккаунты и почту.

Как поддерживать порядок на диске C: советы на будущее

Раз в месяц запускайте WinDirStat — это поможет вовремя замечать новых «гигантов».

Включите «Контроль памяти» в Windows 10 и 11: Параметры → Система → Память. Функция автоматически удаляет временные файлы и кэш.

Храните личные файлы на другом диске (D:, E:), а не на C:. Фото, видео, рабочие проекты должны лежать отдельно от системы.

После крупных обновлений Windows проверяйте, не осталась ли папка Windows.old. Она нужна только для отката, и если вы не планируете возвращаться к старой версии, ее можно смело удалять через «Очистку диска».

