Один простой тест покажет, в чёрном вы списке или нет: о чём говорят 3 сигнала в трубке телефона

Как понять, добавили ли ваш номер телефона в чёрный список?

Попасть в чёрный список проще, чем кажется. Телефон не предупредит, оператор тоже — автор Дзен-канала AndroidLime рассказал, как распознать блокировку контакта.

Что вы услышите, если вас заблокировали

Главный признак — короткие гудки, как будто абонент занят. Обычно их 2-3, после чего вызов резко сбрасывается.

При этом у человека, который вас заблокировал, телефон чаще всего вообще не звонит. Иногда может быть короткая вибрация, но вызов не отображается как обычный входящий.

Как отличить блокировку от занятости

На слух — почти никак. Но есть один важный нюанс: если человек действительно занят, через время вы всё-таки дозвонитесь.

Если же вы в чёрном списке — картина повторяется всегда: короткие гудки и сброс, сколько ни звони.

Дополнительные признаки

Они не дают 100% гарантии, но усиливают подозрение:

— SMS не отправляются или "висят" без доставки

— другим людям вы дозваниваетесь без проблем

— только один конкретный номер "недоступен" постоянно

Самый точный способ проверить блокировку

Единственный надёжный вариант — позвонить с другого номера.

Если с чужой SIM-карты всё проходит нормально, значит ваш основной номер действительно заблокирован.

При этом блокировка может стоять через настройки смартфона или через услугу мобильного оператора. Однако для звонящего никакой разницы нет — вызов просто не пройдет.

