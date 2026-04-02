Проверил роутер — и нашёл "лишнего": как вычислить воришек вашего Wi-Fi

Если ваш домашний интернет стал тормозить, возможно, проблема не в провайдере. Бывает такое, что к роутеру подключаются соседи, которые бесплатно пользуются вашим Wi-Fi. Автор Дзен-канала "Ремонтдом" рассказал, как вычислить это.
Почему падает скорость
Одна из частых причин — к вашей сети подключились посторонние. Это могут быть соседи или случайные гости, которые подобрали пароль.
В худшем случае — через вашу сеть могут проходить чужие действия и даже утечки данных.
Быстрая проверка за минуту
Сделайте простой тест:
- Отключите все свои устройства от Wi-Fi
- Перезагрузите роутер (выключите на 10 секунд)
- Посмотрите на индикаторы
Если после включения лампочка активности мигает — сетью кто-то пользуется прямо сейчас.
Как точно узнать, кто подключён
Установите приложение на телефон определяющие, кто подключен к роутеру. Например, «Кто на моём Wi-Fi». Оно покажет все устройства в сети.
Если видите незнакомые — это и есть причина тормозов.
Что делать
— Зайдите в настройки роутера
— Заблокируйте чужие устройства
— Обязательно смените пароль
После этого скорость обычно возвращается почти мгновенно.
Для вашей безопасности не используйте простые пароли и периодически проверяйте список подключений.
