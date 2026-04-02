Проверил роутер — и нашёл "лишнего": как вычислить воришек вашего Wi-Fi
Проверил роутер — и нашёл "лишнего": как вычислить воришек вашего Wi-Fi

Опубликовано: 2 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Вот что делать, если ваш интернет внезапно начал тормозить.

Если ваш домашний интернет стал тормозить, возможно, проблема не в провайдере. Бывает такое, что к роутеру подключаются соседи, которые бесплатно пользуются вашим Wi-Fi. Автор Дзен-канала "Ремонтдом" рассказал, как вычислить это.

Почему падает скорость

Одна из частых причин — к вашей сети подключились посторонние. Это могут быть соседи или случайные гости, которые подобрали пароль.

В худшем случае — через вашу сеть могут проходить чужие действия и даже утечки данных.

Быстрая проверка за минуту

Сделайте простой тест:

  1. Отключите все свои устройства от Wi-Fi
  2. Перезагрузите роутер (выключите на 10 секунд)
  3. Посмотрите на индикаторы

Если после включения лампочка активности мигает — сетью кто-то пользуется прямо сейчас.

Как точно узнать, кто подключён

Установите приложение на телефон определяющие, кто подключен к роутеру. Например, «Кто на моём Wi-Fi». Оно покажет все устройства в сети.

Если видите незнакомые — это и есть причина тормозов.

Что делать

— Зайдите в настройки роутера
— Заблокируйте чужие устройства
— Обязательно смените пароль

После этого скорость обычно возвращается почти мгновенно.

Для вашей безопасности не используйте простые пароли и периодически проверяйте список подключений.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
