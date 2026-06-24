Без чаевых, но с нейросетью: во Фрунзенский район заехали робокурьеры, которые открываются кнопкой в смартфоне

Теперь роботов в Петербурге можно встретить чаще.

Жители Фрунзенского района теперь делят тротуары с необычными соседями. Вслед за Приморским, Калининским и Красногвардейским районами, маленькие шестиколесные роверы «Яндекса» добрались и до «югов».

Если вы живете на Будапештской, Белы Куна или Белградской, не удивляйтесь, когда навстречу вам по тротуару будет катиться «чемодан на колесиках» с мигающими фарами.

Куда именно приехали роботы?

Сейчас доставка работает в окрестностях четырех улиц: Белградской, Будапештской, Бухарестской и Белы Куна. Роверы возят продукты из местных дарксторов «Яндекс Лавки», пишет "ДП".

Пока их зона работы ограничена, но это только начало. До конца года компания хочет подключить к такой доставке 50 точек по всему Петербургу.

Как они не врезаются в людей?

Многих волнует вопрос: а что, если робот наедет на собаку или врежется в припаркованную машину? Успокоим сразу — у ровера «глаз» больше, чем у человека.

Внутри стоят лидары (это такие лазерные сканеры) и камеры. Робот видит мир в 3D: он понимает, где бордюр, где человек, а где внезапно выскочивший самокатчик. За «мозги» отвечает нейросеть.

Она заранее просчитывает, куда шагнет прохожий, и выбирает безопасный путь. Если что-то пойдет совсем не так, на помощь придет живой оператор, который подключится к камере удаленно.

Снег и лужи — не помеха

Роботы, которые сейчас вышли на улицы, — это уже четвертое поколение. Они заметно мощнее своих предшественников.

Улучшенная подвеска: роверы теперь мягче проезжают ямки и увереннее забираются на небольшие бордюры.

роверы теперь мягче проезжают ямки и увереннее забираются на небольшие бордюры. Всепогодность: им не страшен типичный петербургский дождь или мокрый снег.

им не страшен типичный петербургский дождь или мокрый снег. Проходимость: новая конструкция помогает не буксовать в каше из реагентов и грязи.

Плюсы очевидны:

Робот не просит чаевых. За ним можно наблюдать через приложение (он отображается на карте). Чтобы забрать пакет, нужно просто нажать кнопку в телефоне — крышка робота откроется сама.

У «Яндекса» огромные планы. К 2027 году они хотят выпустить на улицы городов России 20 тысяч таких курьеров.

Ранее «Городовой» рассказывал, кому в Петербурге ИИ добавил 11% к зарплате.