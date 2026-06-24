Без чаевых, но с нейросетью: во Фрунзенский район заехали робокурьеры, которые открываются кнопкой в смартфоне

Жители Фрунзенского района теперь делят тротуары с необычными соседями. Вслед за Приморским, Калининским и Красногвардейским районами, маленькие шестиколесные роверы «Яндекса» добрались и до «югов».
Если вы живете на Будапештской, Белы Куна или Белградской, не удивляйтесь, когда навстречу вам по тротуару будет катиться «чемодан на колесиках» с мигающими фарами.
Куда именно приехали роботы?
Сейчас доставка работает в окрестностях четырех улиц: Белградской, Будапештской, Бухарестской и Белы Куна. Роверы возят продукты из местных дарксторов «Яндекс Лавки», пишет "ДП".
Пока их зона работы ограничена, но это только начало. До конца года компания хочет подключить к такой доставке 50 точек по всему Петербургу.
Как они не врезаются в людей?
Многих волнует вопрос: а что, если робот наедет на собаку или врежется в припаркованную машину? Успокоим сразу — у ровера «глаз» больше, чем у человека.
Внутри стоят лидары (это такие лазерные сканеры) и камеры. Робот видит мир в 3D: он понимает, где бордюр, где человек, а где внезапно выскочивший самокатчик. За «мозги» отвечает нейросеть.
Она заранее просчитывает, куда шагнет прохожий, и выбирает безопасный путь. Если что-то пойдет совсем не так, на помощь придет живой оператор, который подключится к камере удаленно.
Снег и лужи — не помеха
Роботы, которые сейчас вышли на улицы, — это уже четвертое поколение. Они заметно мощнее своих предшественников.
- Улучшенная подвеска: роверы теперь мягче проезжают ямки и увереннее забираются на небольшие бордюры.
- Всепогодность: им не страшен типичный петербургский дождь или мокрый снег.
- Проходимость: новая конструкция помогает не буксовать в каше из реагентов и грязи.
Плюсы очевидны:
- Робот не просит чаевых.
- За ним можно наблюдать через приложение (он отображается на карте).
- Чтобы забрать пакет, нужно просто нажать кнопку в телефоне — крышка робота откроется сама.
У «Яндекса» огромные планы. К 2027 году они хотят выпустить на улицы городов России 20 тысяч таких курьеров.
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