Дизайнеры в лидерах, айтишники в шоколаде: кому в Петербурге ИИ добавил 11% к зарплате

Нейросети превратились в обязательный рабочий инструмент.

Еще вчера нейросети казались забавой для гиков, а сегодня в Петербурге за навыки работы с ними готовы доплачивать десятки тысяч рублей. Рынок труда меняется на глазах.

Кошелек и цифры: сколько платят за «дружбу» с ИИ

Спрос на профи, которые умеют обращаться с нейросетями, в Петербурге вырос на 9%. Вместе с интересом компаний подросли и зарплаты — в среднем на 11%, пишет "ДП" со ссылкой на онлайн-рекрутинг hh.ru.

Если в начале года средняя зарплата составляла около 82 000 рублей, то сейчас она перевалила за 92 000. А опытные специалисты могут рассчитывать на 158 000 рублей и выше.

Компании поняли: один сотрудник с ИИ под рукой может сделать в два раза больше, чем двое без него.

Дизайнеры — на пике, программисты — при деньгах

Больше всего нейросети пригодились дизайнерам. Сейчас это самая востребованная категория (13% всех «умных» вакансий). За умение генерировать картинки и интерфейсы платят до 130 тысяч.

На втором месте — SMM-щики и контент-менеджеры. Им ИИ помогает писать посты и придумывать идеи. Платят здесь до 115 тысяч. Маркетологи замыкают тройку лидеров с доходом до 140 тысяч.

Самые высокие зарплаты по-прежнему у программистов. Те, кто умеет внедрять ИИ в код, получают до 265 тысяч рублей.

Лекарство от «страха чистого листа»

Зачем вообще сотрудникам нужен ИИ? Главная причина — борьба с рутиной.

81% пользователей используют нейросети для создания черновиков. Это помогает быстрее начать сложную задачу.

используют нейросети для создания черновиков. Это помогает быстрее начать сложную задачу. 69% структурируют с их помощью свои мысли.

структурируют с их помощью свои мысли. Половина работников признается: с ИИ сложные задачи перестают пугать.

Нейросеть не делает работу за вас «от и до», но она отлично готовит «болванку», которую человеку остается только докрутить.

Заберет ли робот вашу работу?

Многих пугает конкуренция. Правило простое: чем легче заменить профессию нейросетью, тем выше там борьба за рабочие места. Но паниковать рано.

Аналитики считают, что ИИ виноват в проблемах на рынке труда лишь на 20%. Остальные 80% — это наши старые «болячки»: нехватка образования, демография и экономика.

ИИ не увольняет людей. Людей увольняют те, кто научился пользоваться ИИ быстрее них.

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