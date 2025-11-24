Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять

Предлагается увеличить максимальный штраф за размещение рекламной информации в социальных сетях, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, до миллиона рублей для юридических лиц.
Законодательную инициативу направил на согласование в несколько государственных ведомств заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам безопасности Анатолий Выборный, сообщают «Известия».
По словам парламентария, действующие штрафы в размере 2,5 тысячи рублей недостаточны для того, чтобы блогеры прекратили размещать рекламу на подобных интернет-платформах.
— Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещённых соцсетях блогеры по-прежнему размещают.
Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, — отметил Выборный.
В проекте предлагается установить следующие размеры взысканий:
- для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей,
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей,
- для организаций — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что за прошедший год Роскомнадзор выявил и ограничил доступ к более чем 44 тысячам ресурсов, связанных с мошенничеством.