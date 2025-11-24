Городовой / Город / Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять

Опубликовано: 24 ноября 2025 04:32
Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять
Рекламный шаг в запрещённые сети может обойтись в миллион рублей: штрафы хотят поднять
Городовой ру

Некоторые пользователи запрещённых в России социальных сетей применяют эти площадки для распространения ложной информации, экстремистских материалов и мошеннических схем.

Предлагается увеличить максимальный штраф за размещение рекламной информации в социальных сетях, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, до миллиона рублей для юридических лиц.

Законодательную инициативу направил на согласование в несколько государственных ведомств заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам безопасности Анатолий Выборный, сообщают «Известия».

По словам парламентария, действующие штрафы в размере 2,5 тысячи рублей недостаточны для того, чтобы блогеры прекратили размещать рекламу на подобных интернет-платформах.

— Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещённых соцсетях блогеры по-прежнему размещают.
Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, — отметил Выборный.

В проекте предлагается установить следующие размеры взысканий:

  • для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей,
  • для организаций — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за прошедший год Роскомнадзор выявил и ограничил доступ к более чем 44 тысячам ресурсов, связанных с мошенничеством.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью