«Только этот «кто-то» сам не хочет оскорбиться»: почему молодых россиян штрафуют за поцелуи

Опубликовано: 11 сентября 2025 12:03
поцелуи
«Только этот «кто-то» сам не хочет оскорбиться»: почему молодых россиян штрафуют за поцелуи
globallookpress/Belkin Alexey

Почему поцелуи оказались вне закона?

Публичное проявление чувств, такое как поцелуй, может вызвать неоднозначную реакцию в обществе.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник обяснила порталу «Городовой» ситуацию.

Она указала на законодательные аспекты и общественное восприятие, которые могут привести к неприятным последствиям для влюбленных.

«Секса нет» и запрет на чувства: двойные стандарты

“С одной стороны: призывы из каждого «утюга» к семьям, деторождению и многодетности. А с другой стороны — запрет на публичное проявление чувств, отрицание сексуальности”, — отметила адвокат.

Не логично выходит. Также юрист проводит параллель с советским подходом “в СССР секса нет”, подразумевая, что в современном обществе сохраняются двойственные стандарты.

Юлия Вербицкая-Линник считает, что молодые пары свободны в проявлении чувств.

"И, да, целуясь публично вряд ли они оскорбляют кого-то — если только этот «кто-то» сам не хочет оскорбиться”.

«Тартюфы» и завистливое ханжество

В современном обществе, по мнению адвоката, немало “Тартюфов” — людей, склонных к ханжеству и зависти.

Вербицкая-Линник цитирует классику:

“Так что еще в 18 веке подмечено, что те, кто глубоко несчастлив в жизни «весьма чувствителен к соблазнам».

"И именно такие «сознательные», а на самом деле ханжески завистливые граждане пытаются сфотографировать целующуюся парочку и тут же подать заявление в полицию ".

Когда поцелуи становятся хулиганством

Хотя сами поцелуи не являются противозаконными, важно проявлять уместность.

Нарочитое проявление собственной сексуальности, действительно, может обладать признаками неуважения к обществу

“Слишком глубокие «французские» поцелуи вряд ли уместны у школ, детских садов, ритуальных мест (кладбищ, церквей etc) ”, — поясняет юрист.

В таких случаях действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), что влечет за собой “от штрафа до 15 суток ареста”.

Но наказание наступает “не за «поцелуи», а за мелкое хулиганство".

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
