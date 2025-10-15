«Не мелочь, а статья УК»: как подмена товара на кассе превращает покупателя в преступника

Сколько человек заплатит за ошибку?

Кассы самообслуживания стали неотъемлемой частью современного шопинга, предлагая покупателям удобство и возможность избежать очередей.

Специалисты отмечают, что в пиковые дни до «70% покупательского трафика» проходит через эти терминалы.

Однако, за кажущейся простотой скрываются серьезные риски: попытки «сэкономить» или намеренная подмена товара могут обернуться не только штрафами, но и уголовной ответственностью.

«Случайная» ошибка или намеренный обман: схемы злоупотреблений

Наиболее распространенные злоупотребления на кассах самообслуживания включают «случайное» сканирование более дешевого товара.

Это когда по факту покупатель берет более дорогой аналог – например, сканирует пачку недорогих макарон, а в сумке у него оказывается упаковка премиум-класса.

Нередки случаи, когда пробивается лишь часть покупок или имитируется оплата. Чаще всего такими схемами пользуются подростки.

От административки до уголовной статьи: цена ошибки

Законодательство строго разделяет подобные действия в зависимости от суммы причиненного ущерба.

Мелкое хищение (до 2500 рублей). Это административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП РФ).

Наказание может включать штраф до пятикратной стоимости украденного (но не менее 3000 рублей), арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

«Приятного мало, не так ли?» — справедливо замечает юрист.

Кража (более 2500 рублей). Если сумма ущерба превышает 2500 рублей, действия квалифицируются как уголовное преступление (ст. 158 УК РФ).

Санкции становятся гораздо серьезнее: штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или даже «лишение свободы».

Выводы для покупателей

«Таким образом, важно понимать, что подобные „уловки“ на кассах самообслуживания могут иметь тяжелые последствия», — заключают эксперты.

Попытка «сэкономить» на кассе самообслуживания — это игра с законом, которая может обернуться непредсказуемыми и серьезными последствиями.