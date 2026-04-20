На юг и в Петербург: камеры на трассах М-4, М-11 и М-1 оштрафуют за остановку и телефон

Платные дороги в России требуют более жесткого контроля. Камеры начнут замечать нарушения, которые раньше можно было пройти незамеченными.
Для водителей это значит, что привычные «мелочи» за рулем могут стать причиной по которой они будут оштрафованы. И если раньше многие надеялись, что на трассе все ограничится скоростью, то теперь риск стал более заметен.
Что именно будут фиксировать
Современные комплексы фотовидеофиксации уже умеют определять сразу несколько нарушений, сообщает 110км.
Среди них — движение по обочине, выезд на запрещенную полосу, проезд на красный, стоп-линию, езда без ремня и разговор по телефону за рулем.
Если машина стоит на обочине без необходимости или водитель разговаривает по телефону, сразу же возникает опасность аварии.
Напомним, остановка на обочине трассы допускается только в специальных местах. Штраф - 1000 рублей
За непристегнутый ремень грозит штраф в 1500 рублей. Разговор по телефону без использования гарнитуры или громкой связи камера зафиксирует и тоже назначит наказание рублем.