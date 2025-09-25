Городовой / Общество / Остановки, площади, дороги: где запретят оставлять самокаты в Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Остановки, площади, дороги: где запретят оставлять самокаты в Ленобласти

Опубликовано: 25 сентября 2025 20:30
самокаты
Остановки, площади, дороги: где запретят оставлять самокаты в Ленобласти
globallookpress/Maksim Konstantinov

Регион вводит штрафы за парковку «где попало».

Правила благоустройства в муниципальных образованиях Ленобласти будут дополнены. Теперь за размещение электросамокатов в местах, противоречащих порядку пользования территориями, предусмотрены штрафы.

Минимум предусмотрен для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, максимум для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Неопределенность в трактовке

Как пишет 47news.ru, правовое управление ЗакСа уже задалось вопросом о конкретных местах, где запрещено оставлять самокаты.

Возможно, речь идет об остановках общественного транспорта, площадях или проезжей части.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще