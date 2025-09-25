Остановки, площади, дороги: где запретят оставлять самокаты в Ленобласти

Правила благоустройства в муниципальных образованиях Ленобласти будут дополнены. Теперь за размещение электросамокатов в местах, противоречащих порядку пользования территориями, предусмотрены штрафы.
Минимум предусмотрен для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, максимум для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
Неопределенность в трактовке
Как пишет 47news.ru, правовое управление ЗакСа уже задалось вопросом о конкретных местах, где запрещено оставлять самокаты.
Возможно, речь идет об остановках общественного транспорта, площадях или проезжей части.