Городовой / Общество / Будильник под подушку: россиянам объяснили, как это может спасти от штрафа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Будильник под подушку: россиянам объяснили, как это может спасти от штрафа

Опубликовано: 25 сентября 2025 22:30
сон в тихую ночь
Будильник под подушку: россиянам объяснили, как это может спасти от штрафа
globallookpress/ Bulkin Sergey

Громкий телефонный звонок превратился в правонарушение.

Громкий будильник, лай собаки или детские крики могут обернуться штрафом. Юристы предупреждают россиян о возможных последствиях нарушения закона о тишине.

Особенно часто на шум жалуются жители новостроек, где звукоизоляция может быть недостаточной.

Штраф за утренний звонок

Если громкость звука превышает допустимый предел для ночного времени владельцу устройства грозит штраф.

«Если сигнал слишком громкий и продолжительный до 7 утра и мешает соседям, те вправе пожаловаться, а владельцу устройства грозит штраф в размере 2.000₽», — объясняют юристы в беседе с Telegram-каналом Shot.

При повторном нарушении сумма увеличивается до 3.000₽.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».