Будильник под подушку: россиянам объяснили, как это может спасти от штрафа

Громкий будильник, лай собаки или детские крики могут обернуться штрафом. Юристы предупреждают россиян о возможных последствиях нарушения закона о тишине.
Особенно часто на шум жалуются жители новостроек, где звукоизоляция может быть недостаточной.
Штраф за утренний звонок
Если громкость звука превышает допустимый предел для ночного времени владельцу устройства грозит штраф.
«Если сигнал слишком громкий и продолжительный до 7 утра и мешает соседям, те вправе пожаловаться, а владельцу устройства грозит штраф в размере 2.000₽», — объясняют юристы в беседе с Telegram-каналом Shot.
При повторном нарушении сумма увеличивается до 3.000₽.