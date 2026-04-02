В Госдуме напомнили: шашлыки во дворе и на балконе могут обернуться штрафом

Куда можно отправиться с мангалом по закону

С приходом тепла у россиян появляется желание пожарить шашлыки на свежем воздухе. Однако не любое место для этого подходит. В Госдуме напомнили, что балконы и дворы многоквартирных домов - не исключение. Об этом передает канал "Известия".

Какое наказание

Если вы решили приготовить мясо на собственном балконе или на общедомовой территории, будьте готовы к штрафам. Для обычных граждан сумма может достигать 15 тысяч рублей. Для организаций - до 400 тысяч.

В Госдуме уточнили: такое наказание грозит даже в том случае, если огонь не привел к пожару, не нанес ущерб имуществу и не пострадали люди. Если же случится возгорание, ответственность будет гораздо серьезнее.

Где можно жарить шашлыки

По противопожарным нормам, разводить открытый огонь разрешается не ближе 50 метров от любых строений - жилых или хозяйственных. Либо в специально отведенных местах, которые оборудованы с учетом всех требований безопасности.

Любителям шашлыков стоит помнить о пожарной безопасности. И лучше выбирать для пикника оборудованные места вдали от жилых домов.

