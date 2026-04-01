27 000 рублей в квитанции ЖКХ за одну сорванную пломбу на счетчике: новое решение суда

Юрист Ирина Сивакова в Дзен-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала о новом случае из судебной практики, который касается всех, у кого в квартире есть счетчики. За сорванную пломбу на бытовом приборе учета жильцам пришлось заплатить 27 000 рублей.
По словам эксперта, счетчик воды или электричества признается неработоспособным, если повреждена не только контрольная пломба, но и антимагнитная. И за это собственнику жилья грозит ответственность, в том числе доначисление стоимости коммунальной услуги по нормативу потребления за все месяцы, начиная со дня проведения последней проверки, но не более чем за 3, с учетом 10-кратного повышения на штрафной коэффициент.
При этом если до проверки жилец не уведомит о неисправности счетчика, у него будет очень мало шансов избежать ответственности.
Случай из судебной практики
Собственнице квартиры пришел счет на услуги ЖКХ на 27 000 рублей после того, как на ее водяном счетчике обнаружили повреждение антимагнитной пломбы. Женщина оспорила доначисление в суде, сославшись на то, что пломбу она не срывала и все манипуляции с прибором учета проводили только сами коммунальщики.
Суд же напомнил, что собственник несет ответственность и за сохранность всех пломб, и за своевременное информирование о дефектах счетчика. Так как женщина не подала в УК заявление о повреждении пломбы, то счет на 27 000 рублей был выставлен законно.
Поэтому важно следить за состоянием счетчиков, сохранностью пломб и самостоятельно оповещать УК о недостатках, не дожидаясь проверок и доначислений.
