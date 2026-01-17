Мигрантов ждёт сюрприз: штраф за отказ от медосмотра хотят взвинтить до небес

В ближайшее время в парламенте планируется рассмотреть предложение о серьёзном ужесточении порядка прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев, прибывающих на работу в Россию. Речь идёт о возможном двенадцатикратном увеличении размера штрафов для тех, кто уклоняется от этих требований. Деньги, которые придётся заплатить нарушителям, варьируются от 25 до 50 тысяч рублей; кроме того, по новому законопроекту суд сможет принять решение о депортации.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что комплексные изменения — результат масштабной подготовки, включая согласование с правительством, судом и профильными органами.
«Мы разработали три новых закона, которые касаются контроля и проверки реального состояния здоровья иностранных работников. Важная задача — повысить ответственность за отказ от прохождения медицинского осмотра, а также впервые ввести наказание за несвоевременную оплату штрафа», — пояснила Яровая журналистам.
В её выступлении подчеркивается, что подобные меры призваны повысить дисциплину и гарантировать общественную безопасность.
В числе нововведений — усиленные санкции для лиц, уклоняющихся от медицинского контроля: в случае повторного нарушения сумма штрафа может достигать одного миллиона рублей. Дополнительно предусмотрено принудительное приостановление профессиональной деятельности на срок от двух недель до трёх месяцев. Новые правила также касаются случаев подделки и распространения медицинских справок.
Уголовная ответственность предусмотрена за изготовление или оборот поддельных документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний.
«С учётом значимости таких справок для защиты от инфекций, предусмотрено, что за использование фальшивых документов грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей», — добавила Яровая.
Она уточнила, что впервые введены особо отягчающие обстоятельства — например, когда подделка совершается через интернет или с использованием должностных полномочий.
Если из-за фальшивых справок будет заражено много людей, максимальный срок наказания составит восемь лет заключения. Поясняется, что эти изменения станут частью уже действующей системы мер против незаконной миграции.
