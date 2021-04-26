Ирина Яровая

В Госдуме предлагают удешевить нарушение ПДД для жителей Петербурга и Москвы

Депутат от "Единой России" Вячеслав Лысаков задумался, почему выезд на пешеходный переход обходится водителям в 3 тыс. руб., а за проезд на красный свет всего в одну. Он решил разобраться с