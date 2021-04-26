Все новости / Ирина Яровая

Ирина Яровая

Общество
Яровая предложила ввести умные медицинские электронные карты
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении. Для этого она предложила перенять опыт Москвы, которая использует удобные для пациентов цифровые платформы.
26 апр 2021 12:45
Общество
В профильный комитет Госдумы внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
В среду зампред Госдумы Ирина Яровая предложила наказывать лишением свободы сроком на 5 лет за клевету в отношении ветеранов войны, которую хотят приравнять к реабилитации нацизма. Соответствующие поправки внесли на рассмотрение в Госдуму.   
25 фев 2021 16:53
Политика
Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
Группа депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовили поправки в законопроект, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к
22 фев 2021 16:54
Происшествия
Полицейского, замешанного в коррупционном скандале вокруг ЖК &quot;Шереметьевский дворец&quot;, переведут служить поближе к будущему дому
\ Петербургского полицейского, отстраненного от работы из-за квартиры в "доме раздора", переведут служить поближе к ней. Заместитель начальника УМВД по Кировскому району Александр
15 апр 2015 17:45
Автоновости
В Госдуме предлагают удешевить нарушение ПДД для жителей Петербурга и Москвы
Депутат от "Единой России" Вячеслав Лысаков задумался, почему выезд на пешеходный переход обходится водителям в 3 тыс. руб., а за проезд на красный свет всего в одну. Он решил разобраться с
27 май 2013 12:22
Эксклюзив
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