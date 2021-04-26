Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении. Для этого она предложила перенять опыт Москвы, которая использует удобные для пациентов цифровые платформы.
В среду зампред Госдумы Ирина Яровая предложила наказывать лишением свободы сроком на 5 лет за клевету в отношении ветеранов войны, которую хотят приравнять к реабилитации нацизма. Соответствующие поправки внесли на рассмотрение в Госдуму.
Группа депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовили поправки в законопроект, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект об учреждении в России ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби.
Группа депутатов предложила новые меры для «увековечения народной памяти». 22 июня каждого года предлагается объявлять всероссийскую минуту молчания.
В ночь с 29 на 30 августа активисты из движения «Явь» создали новое граффити из серии #politgraff. На этот раз его персонажами стали бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей
В акции приняли участие 150 человек, среди которых оппозиционеры из движений «Солидарность» и «Народно-освободительного движения». Участники голосовали за отмену так
Страшный сон россиян стал явью: Владимир Путин принял все предложенные Ириной Яровой и Виктором Озеровым поправки в «антитеррористический пакет», по которому все ваши звонки, смс, сообщения в
\ Петербургского полицейского, отстраненного от работы из-за квартиры в "доме раздора", переведут служить поближе к ней. Заместитель начальника УМВД по Кировскому району Александр
Петербургская прокуратура оперативно откликнулась на зов местных депутатов, требующих провести проверку по факту опроса, проведенного телеканалом "Дождь" на тему блокады Ленинграда. В
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Депутат от "Единой России" Вячеслав Лысаков задумался, почему выезд на пешеходный переход обходится водителям в 3 тыс. руб., а за проезд на красный свет всего в одну. Он решил разобраться с
Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении штрафов и сроков заключения для пьяных водителей. При этом законодатели даже не начали рассматривать инициативу об отказе от 0 промилле,
7-15 августа 2009 года V Международный фестиваль короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA 7-13 августа – киноцентр Дом Кино, Инженерный Дом Петропавловской крепости 14