Не пустил рабочих — плати: что за штрафы вводит Петербург для горожан

Опубликовано: 9 сентября 2025 16:32
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Инициатива направлена на ускорение работ и устранение задержек, вызванных отказом жильцов пускать специалистов.

Государственная жилищная инспекция Петербурга разработала законопроект, предусматривающий штрафы для жителей, препятствующих проведению капитального ремонта в своих квартирах.

Штраф за «непропуск»

Согласно предложенным поправкам, граждане, отказывающиеся пускать рабочих для проведения капремонта, могут быть оштрафованы.

“Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей”, — говорится в проекте.

Должностным лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 60 тысяч.

Введение штрафов призвано ускорить процесс, исключив необходимость судебных разбирательств, которые затягивают сроки выполнения работ.

Ксения Пронина
