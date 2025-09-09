Не пустил рабочих — плати: что за штрафы вводит Петербург для горожан

Государственная жилищная инспекция Петербурга разработала законопроект, предусматривающий штрафы для жителей, препятствующих проведению капитального ремонта в своих квартирах.
Штраф за «непропуск»
Согласно предложенным поправкам, граждане, отказывающиеся пускать рабочих для проведения капремонта, могут быть оштрафованы.
“Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей”, — говорится в проекте.
Должностным лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 60 тысяч.
Введение штрафов призвано ускорить процесс, исключив необходимость судебных разбирательств, которые затягивают сроки выполнения работ.