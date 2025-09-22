Городовой / Общество / Сосед или управляющая компания: какой штраф предлагают установить для любителей выпить и покурить в подъезде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Сосед или управляющая компания: какой штраф предлагают установить для любителей выпить и покурить в подъезде

Опубликовано: 22 сентября 2025 22:30
Парадная в Петербурге
Сосед или управляющая компания: какой штраф предлагают установить для любителей выпить и покурить в подъезде
globallookpress/ Lantyukhov Sergey; NEWS.ru

Главная идея инициативы — навести порядок в многоквартирных домах.

В России предложили повысить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах жилых домов.

Нынешние штрафы явно не работают: сейчас за такие нарушения в подъездах наказывают на сумму от 500 до 1500 рублей.

Поэтому депутаты Госдумы предложили повысить штрафы, пишет РИА Новости.

Наказание рублем

Базовый штраф за курение или распитие спиртного в подъезде предлагают повысить до 15 тысяч рублей. А за повторное нарушение в течение года — уже до 30 тысяч или административный арест.

Кроме того, УК и ТСЖ, которые не борются с нарушителями, могут заплатить штраф до 200 тысяч рублей. Это должно заставить их активнее решать проблемы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».