Сосед или управляющая компания: какой штраф предлагают установить для любителей выпить и покурить в подъезде

В России предложили повысить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах жилых домов.
Нынешние штрафы явно не работают: сейчас за такие нарушения в подъездах наказывают на сумму от 500 до 1500 рублей.
Поэтому депутаты Госдумы предложили повысить штрафы, пишет РИА Новости.
Наказание рублем
Базовый штраф за курение или распитие спиртного в подъезде предлагают повысить до 15 тысяч рублей. А за повторное нарушение в течение года — уже до 30 тысяч или административный арест.
Кроме того, УК и ТСЖ, которые не борются с нарушителями, могут заплатить штраф до 200 тысяч рублей. Это должно заставить их активнее решать проблемы.