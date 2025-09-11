Городовой / Автоновости / От 500 рублей до штрафа с камеры: когда начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От 500 рублей до штрафа с камеры: когда начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО

Опубликовано: 11 сентября 2025 08:31
ОСАГО
От 500 рублей до штрафа с камеры: когда начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО
globallookpress/Bulkin Sergey

Введение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО с дорожных камер пока откладывается.

Штрафы за отсутствие ОСАГО введут не раньше осени 2026 года.

Причины — необходимость доработки систем МВД, включая ПО “Паутина”, и решение организационных вопросов, связанных с доступностью страховых услуг.

Как пишет РБК, кабмин также попросил отсрочку для отработки нового механизма наказания.

До этого момента штрафы с камер не будут применяться.

Смягчение наказания

Законопроект предусматривает ограничение: один штраф в сутки, даже при фиксации нарушения камерами неоднократно.

Текущий штраф за езду без ОСАГО — 500 рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 тысяч.

По оценкам РСА, 7–10% водителей ездят без полиса.

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще