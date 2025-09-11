От 500 рублей до штрафа с камеры: когда начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО

Штрафы за отсутствие ОСАГО введут не раньше осени 2026 года.
Причины — необходимость доработки систем МВД, включая ПО “Паутина”, и решение организационных вопросов, связанных с доступностью страховых услуг.
Как пишет РБК, кабмин также попросил отсрочку для отработки нового механизма наказания.
До этого момента штрафы с камер не будут применяться.
Смягчение наказания
Законопроект предусматривает ограничение: один штраф в сутки, даже при фиксации нарушения камерами неоднократно.
Текущий штраф за езду без ОСАГО — 500 рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 тысяч.
По оценкам РСА, 7–10% водителей ездят без полиса.