Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом
Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом

Опубликовано: 16 сентября 2025 13:01
Автодорога
Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Автоматическая проверка ОСАГО с помощью камер — это новый этап в контроле за страховой дисциплиной на дорогах России.

С 1 ноября 2025 года в России камеры на дорогах начнут автоматически проверять наличие у водителей обязательного полиса ОСАГО.

Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и защиту добросовестных автомобилистов, пишет РГ.

Как будет работать новый эксперимент

Когда камера зафиксирует нарушение, информация о номере автомобиля автоматически отправится в Национальную страховую информационную систему. Там проверят, есть ли у машины полис.

На первом этапе водитель получит только предупреждение, штрафы за отсутствие ОСАГО пока не выписываются. Это делается, чтобы дать время адаптироваться системе и гражданам.

Срок начала выписки штрафов не определен точно, но это вопрос времени.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
