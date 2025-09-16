Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом

С 1 ноября 2025 года в России камеры на дорогах начнут автоматически проверять наличие у водителей обязательного полиса ОСАГО.
Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и защиту добросовестных автомобилистов, пишет РГ.
Как будет работать новый эксперимент
Когда камера зафиксирует нарушение, информация о номере автомобиля автоматически отправится в Национальную страховую информационную систему. Там проверят, есть ли у машины полис.
На первом этапе водитель получит только предупреждение, штрафы за отсутствие ОСАГО пока не выписываются. Это делается, чтобы дать время адаптироваться системе и гражданам.
Срок начала выписки штрафов не определен точно, но это вопрос времени.