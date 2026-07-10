Жителям Петербурга напомнили, как правильно пользоваться кондиционерами в транспорте

Памятка для петербуржцев

В ближайшие выходные в Северной столице обещают почти летнюю жару — столбик термометра может подняться до +29 градусов. В такую погоду особенно важно, чтобы в общественном транспорте было комфортно.

Городские власти напомнили, как должны работать кондиционеры в автобусах, трамваях и троллейбусах, и куда жаловаться, если прохлады нет.

Какой должна быть температура в салоне

По нормативам, в транспорте температура обязана держаться в диапазоне от +18 до +25 градусов — этого достаточно, чтобы не мерзнуть и не изнывать от духоты.

Специалисты подчеркивают: если кондиционер включен, не стоит открывать окна и люки — так система просто не справляется. К тому же после каждой остановки салону нужно время, чтобы снова остыть. Контроль за соблюдением режима ведут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок».

Куда жаловаться и как себя вести в жару:

не открывайте окна при работающем кондиционере — это реально мешает охлаждению;

если в салоне слишком жарко, звоните на горячую линию: в ГКУ «Организатор перевозок» (+7 (812) 576‑55‑55), в «Пассажиравтотранс» (+7 (812) 458‑75‑74) или в «Горэлектротранс» (+7 (812) 600‑44‑00);

фиксируйте ситуацию: запомните номер маршрута и транспортного средства — так обращение обработают быстрее.

Комфортная температура в транспорте — не пожелание, а норма, за исполнением которой следят и которую обязаны соблюдать перевозчики. Если правила нарушают, пассажир вправе пожаловаться: для этого есть прямые телефоны профильных служб. Об этом сообщает "Вечерка" (18+).

Мнение горожан

Многие петербуржцы отмечают, что в сильную жару даже несколько лишних градусов в салоне сильно портят поездку. При этом часть пассажиров признается, что раньше не знала, куда обращаться с жалобой, — теперь наличие четких контактов и понятных правил воспринимается как реальная поддержка в жаркие дни.

Ранее «Городовой» рассказывал, на юге Петербурга временные изменения маршрутах автобусов и троллейбусов.