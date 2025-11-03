Городовой / Город / На вес золота: повара, пекари и кондитеры — самые востребованные специалисты в России
На вес золота: повара, пекари и кондитеры — самые востребованные специалисты в России

Опубликовано: 3 ноября 2025 12:46
Высокие зарплаты предлагают автослесарям, а также увеличился доход у барменов и официантов.

В третьем квартале 2025 года наиболее востребованными специалистами на рынке труда России стали повара, пекари и кондитеры, сообщает РИА Новости.

В исследовании hh.ru отмечается, что за этот период работодатели разместили более 63,5 тысячи вакансий для этих профессий.

Кроме того, медианная оплата труда для указанных специалистов выросла с начала года на 8,5 тысячи рублей и достигла 72,6 тысячи рублей.

Следующую по популярности позицию заняли администраторы. За третий квартал появилось почти 49 тысяч вакансий с зарплатой свыше 58 тысяч рублей, что на 3,4 тысячи выше по сравнению с началом года.

Также среди востребованных оказались официанты, бармены и бариста — для них медианная заработная плата превысила 67,7 тысячи рублей, увеличившись за этот промежуток на 2,5 тысячи рублей.

Среди специалистов, которым предлагали наиболее высокие зарплаты, выделились автослесари. Было открыто более 21 тысячи новых рабочих мест с медианным доходом свыше 121 тысячи рублей.

В рейтинге востребованности отмечены и некоторые инженерные и офисные профессии, такие как начальники смен, инженеры по эксплуатации и охране труда, экономисты и специалисты по подбору сотрудников.

Ранее стало известно, что Сергей Миронов предложил доплачивать выпускникам колледжей и вузов, окончившим обучение с отличием.

По его мнению, такая поддержка должна предоставляться в течение первых трёх лет их профессиональной деятельности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
