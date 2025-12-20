Пять минут, по три захода: «правила» здорового посещения бани - сколько дней в году можно посещать парилку

Представьте идеальную баню по-русски: жар под 100, веник, который хлещет до красноты, а после — ледяная прорубь или сугроб. Теперь забудьте. Кардиолог и терапевт Юлия Маршинцева описывает посещение бани как процедуру строго регламентированную.

И главный парадокс: чтобы баня принесла пользу, париться в ней нужно… как можно меньше.

«Для чего мы ходим? Мы расслабляемся, снимаем стресс, потому что теплая температура, это именно влажный пар, который расширяет сосуду, тем самым снимается мышечное напряжение», — поясняет врач.

Ключевое слово здесь — «теплый», а не «адский». Оптимальный диапазон, по её мнению, — 60–80 градусов. Всё, что выше, — это уже не оздоровление, а испытание на прочность для сердечно-сосудистой системы.

Главное правило, которое перечёркивает привычку сидеть в парилке «до последнего»: нахождение там не должно превышать 5–10 минут. А за весь банный сеанс таких заходов должно быть не больше двух-трёх, с обязательными перерывами по 15 минут для восстановления.

«Это абсолютно нормальный режим. Чаще нет смысла, уже не будет пользы», — категорично заявляет Маршинцева.

В чём же тогда польза, если париться мало?

Перезагрузка нервной системы. Влажное тепло мягко расширяет сосуды, улучшает кровообращение и снимает мышечные зажимы. Детокс для кожи. Активное потоотделение в щадящем режиме очищает поры, улучшает цвет лица и тонус кожи без риска пересушить её. Тренировка терморегуляции. Короткие, но регулярные сеансы действуют как закаливание, снижая восприимчивость к простудам. Облегчение для суставов (вне фазы обострения). Тепло способствует снижению скованности и улучшению подвижности.

Баня, как и закаливание, требуют систематизации. Чем чаще люди туда ходят, тем они становятся более опытные, организм более подготовлен. Это своего рода тренировка сосудов. То есть регулярность важнее экстремальных температур. Но есть и ограничения даже по легкому режиму.

Маршинцева чётко обозначает красную линию: с заболеваниями сердца, с гипертонией, с варикозом, с тромбами — баня противопоказана в принципе. А совмещение парилки с алкоголем — это уже не противопоказание, а прямая дорога к катастрофе.

