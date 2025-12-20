Сказочный терем под Петербургом, который сто лет хранит тайну трезвенников

В Вырице стоит голубой деревянный терем, похожий на иллюстрацию к старинной сказке: с башенкой, резными наличниками и аккуратными мансардами. Он удивительно хорошо сохранился — и не случайно. Уже более ста лет это место связано с общиной христиан-трезвенников, возникшей вокруг проповедника Ивана Чурикова.
Как крестьянин из Самарской губернии создал движение, известное всему Петербургу
Иван Чуриков приехал в Петербург в конце XIX века. Он проповедовал трезвость среди рабочих — и его слова неожиданно нашли отклик: число последователей росло стремительно. К 1910-м годам движение насчитывало десятки тысяч людей, а сам Чуриков стал для многих нравственным наставником, которого называли братцем Иоанном.
В 1906 году он построил для себя летнюю резиденцию в Вырице — тот самый терем, который и сегодня виден с дороги. Со временем вокруг него сформировалась большая община: люди селились рядом, жили трудом и придерживались строгих правил трезвости.
Революция, разгон и забытая колония
После 1917 года новая власть сначала видела в этой общине возможную трудовую коммуну, но вскоре курс изменился. Чурикова арестовали, а поселение фактически прекратило существование. На его месте в советские годы организовали сельскохозяйственное хозяйство, и лишь немногие здания дожили до нашего времени.
Сам терем, вопреки переменам, пережил и этот период — хотя его функции несколько раз менялись.
Возвращение терема и продолжение традиции
В 1992 году здание вернули чуриковцам. Сегодня здесь снова проходят собрания последователей — тех, кто унаследовал идеи трезвости и хранит память о своём основателе. Для них этот дом — не декоративная дача, а духовный центр, значимый символ движения.