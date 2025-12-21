Где самые вкусные пышки: рейтинг от жительницы Петербурга

Не только с культовым местом на Большой Конюшенной.

Пышки — не просто выпечка, а настоящий питерский феномен. Но где сегодня стоит их пробовать, чтобы ощутить настоящий вкус города? Мы собрали честный рейтинг, основанный на опыте петербурженки, которая разбирается в пышках не понаслышке.

Пышечка от Гинзы: эталон чистоты и ностальгии

Лучшая пышечная для первого знакомства с классикой. Это место — опрятное, светлое, с атмосферой старых добрых фильмов. За 32 рубля вы получите идеальную пышку: воздушную внутри, с хрустящей корочкой, и бочковой кофе.

Сюда приходят не только за быстрым перекусом, но и за тёплыми воспоминаниями. Работает по двум адресам: набережная канала Грибоедова, 56-58 и Гороховая улица, 16/71.

Пышки вприпрыжку: современный взгляд на традицию

Если классика кажется вам скучной, отправляйтесь сюда. Заведение выделяется стильным интерьером, где к традиционной пышке (26 рублей) предлагают модные топпинги: от фисташковой пасты до карамели.

В меню — не только кофе, но и бабл-ти, смузи и другие напитки из современных кофеен. Это идеальный вариант для ярких фото и тех, кто ищет не только вкус, но и антураж. Адрес: 1-я Советская улица, 12.

Пышечная на Садовой: путешествие во времени

Хотите ощутить дух старого Ленинграда? Добро пожаловать сюда. Интерьер, кажется, не менялся с 1958 года, когда заведение открылось. Но в этом и есть его магия.

Пышка за 29 рублей сохраняет тот самый «бабушкин» вкус, ради которого сюда приходят поколениями. Очереди здесь обычно короче, чем у конкурентов, что позволяет спокойно окунуться в прошлое. Адрес: Садовая улица, 32/1.

Бонус для самых стойких: пышки на Конюшенной

Самая известная и, пожалуй, самая спорная точка. Легендарная пышечная, где всегда многолюдно. Пышки здесь стоят 25 рублей и по вкусу не уступают другим. Однако автор рейтинга считает, что стоять в долгой очереди ради них не стоит — особенно если вы в городе впервые.

Сюда идут в первую очередь за атмосферой самого центра и ностальгией. Адрес: Большая Конюшенная улица, 25.

Таким образом, выбирать стоит исходя из ваших целей: для идеальной классики — «Пышечка от Гинзы», для нового формата — «Пышки вприпрыжку», для погружения в историю — заведение на Садовой, а для галочки в списке must-visit — точка на Конюшенной. Приятного аппетита и хороших прогулок по Питеру!

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.