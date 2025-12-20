Сирена смолкла, а кулаки — нет: СКА и «Спартак» подрались после матча

После окончания встречи между СКА и «Спартаком» на льду произошёл конфликт между спортсменами обеих команд. Нападающий петербуржцев Марат Хайруллин отправил шайбу в ворота соперника, когда основной игровой отрезок уже завершился, что вызвало бурную реакцию у защитника столичной команды Даниила Орлова. Орлов незамедлительно попытался выяснить отношения с Хайруллиным.
Одновременно с этим столкновением возникла ещё одна потасовка между игроками двух клубов. В ближнем круге в единоборство вступили форвард Валентин Зыков и нападающий Герман Рубцов. Оба хоккеиста оказались втянуты в противостояние сразу после финального свистка.
Этот матч регулярной части первенства был сыгран в Санкт-Петербурге и завершился победой «Спартака» — москвичи выиграли с минимальным перевесом, счёт составил 2:1. За развитием событий активно следили болельщики в зале и в социальных сетях. Инцидент после матча стал заметным эпизодом в обсуждении среди любителей хоккея.