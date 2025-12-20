Этот петербургский паровоз дважды увёз Ленина из-под ареста — и стоит в центре города как ни в чём не бывало

Каждый день сотни людей проходят мимо зелёного локомотива под стеклянным павильоном на Финляндском вокзале. Он кажется просто памятником эпохе паровозов, один из многих. Но H2-293 — машина с куда более драматичной биографией: на нём Ленин дважды нелегально пересекал границу Финляндии, скрываясь от ареста.
Американец на финских рельсах
Построенный в 1900 году на заводе Richmond Locomotive Works, паровоз работал на участке Петербург — Райвола. Им управлял машинист Гуго Ялава — человек, который позже сыграет ключевую роль в тайных операциях партии. Ялава уже имел опыт перевозки подпольщиков и нелегальной литературы — этим и объясняется выбор именно его локомотива.
Август 1917-го: кочегар, которого никто не должен узнать
После июльских событий Ленин скрывался в Разливе. Арест казался вопросом времени. Был предложен дерзкий план: переправить его через границу на паровозе, под видом кочегара.
10 августа Ленин заходит в будку под видом рабочего. На станции Белоостров жандармы начинают проверять документы. В этот момент Ялава отцепляет паровоз под предлогом "водопоя", хотя машина в заправке не нуждалась. К третьему звонку он возвращается, цепляет локомотив и увозит поезд, фактически выводя Ленина из-под проверки.
Через два месяца, 7 октября, всё повторится почти дословно: "кочегар" сойдёт с паровоза уже на подходе к Петрограду.
Машина, которую спасло забвение
После Гражданской войны паровоз долгие годы работал как обычный — пока в 1924-м Ялава впервые не рассказал, кого он перевозил в 1917 году. Тогда и началась его "вторая жизнь".
В 1957 году Финляндия официально подарила локомотив СССР как памятный исторический объект. С тех пор он больше не ходит по путям — только стоит, но каждый его метр хранит эффект кинематографической интриги.
Идеальная приманка для равнодушного взгляда
H2-293 — тот случай, когда история прячется на виду: соседствует с кафе, маршрутными указателями и потоками пассажиров. Но стоит остановиться на минуту — и оказывается, что этот локомотив не просто памятник технике, а один из самых необычных свидетелей петроградских событий 1917 года.