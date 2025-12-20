Этот петербургский паровоз дважды увёз Ленина из-под ареста — и стоит в центре города как ни в чём не бывало

Он давно стоит под стеклом на вокзале, и его прошлое заметно лишь тем, кто знает, куда смотреть.

Каждый день сотни людей проходят мимо зелёного локомотива под стеклянным павильоном на Финляндском вокзале. Он кажется просто памятником эпохе паровозов, один из многих. Но H2-293 — машина с куда более драматичной биографией: на нём Ленин дважды нелегально пересекал границу Финляндии, скрываясь от ареста.

Американец на финских рельсах

Построенный в 1900 году на заводе Richmond Locomotive Works, паровоз работал на участке Петербург — Райвола. Им управлял машинист Гуго Ялава — человек, который позже сыграет ключевую роль в тайных операциях партии. Ялава уже имел опыт перевозки подпольщиков и нелегальной литературы — этим и объясняется выбор именно его локомотива.

Август 1917-го: кочегар, которого никто не должен узнать

После июльских событий Ленин скрывался в Разливе. Арест казался вопросом времени. Был предложен дерзкий план: переправить его через границу на паровозе, под видом кочегара.

10 августа Ленин заходит в будку под видом рабочего. На станции Белоостров жандармы начинают проверять документы. В этот момент Ялава отцепляет паровоз под предлогом "водопоя", хотя машина в заправке не нуждалась. К третьему звонку он возвращается, цепляет локомотив и увозит поезд, фактически выводя Ленина из-под проверки.

Через два месяца, 7 октября, всё повторится почти дословно: "кочегар" сойдёт с паровоза уже на подходе к Петрограду.

Машина, которую спасло забвение

После Гражданской войны паровоз долгие годы работал как обычный — пока в 1924-м Ялава впервые не рассказал, кого он перевозил в 1917 году. Тогда и началась его "вторая жизнь".

В 1957 году Финляндия официально подарила локомотив СССР как памятный исторический объект. С тех пор он больше не ходит по путям — только стоит, но каждый его метр хранит эффект кинематографической интриги.

Идеальная приманка для равнодушного взгляда

H2-293 — тот случай, когда история прячется на виду: соседствует с кафе, маршрутными указателями и потоками пассажиров. Но стоит остановиться на минуту — и оказывается, что этот локомотив не просто памятник технике, а один из самых необычных свидетелей петроградских событий 1917 года.