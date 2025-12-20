Городовой / Общество / Петр I за столом испытывал гостей: 3 привычки, доводившие гостей до обморока
Петр I за столом испытывал гостей: 3 привычки, доводившие гостей до обморока

Опубликовано: 20 декабря 2025 23:30
царское застолье
Фото: Городовой.ру

Изводил дворян и их спутниц.

Петровские пиры были не просто застольем — это была школа нового порядка, где царь-реформатор ломал старые устои с почти театральной жестокостью. За внешней грубостью скрывался тонкий расчёт. Вот три его самые шокирующие привычки, которые портили аппетит даже самым стойким гостям.

1. «Шутка» с острыми зубьями

Пётр I превращал обычные вилки в инструмент принуждения и воспитания. Он заказывал особые приборы с длинными острыми зубцами, которые в шутку называл «шутками». Но шутки были с кровью.

Того, кто отказывался выпить до дна положенную чарку, царь мог уколоть такой вилкой под ребро, объявляя это «знаком позора». Особенно доставалось иностранным послам, пытавшимся отказаться от русской водки.

Современники писали, как английский посол после такого «чествования» не мог уснуть от стыда всю ночь. Для Петра это был символ его безоговорочной власти и способ стереть спесь с высокомерных гостей.

2. Банные ассамблеи

Царь, обожавший русскую баню, не видел причин разделять гигиену и политику. Он устраивал пиршества прямо в парной, куда гости — включая высших сановников и дипломатов — должны были являться, завернувшись лишь в полотенце.

В этом пару, под кружку водки, стирались сословные границы. «Здесь нет ни послов, ни генералов — есть только друзья», — заявлял Пётр. Для европейцев, привыкших к чопорному этикету, это было верхом варварства.

Но сам император считал иначе и даже принимал в бане важные государственные решения, веря, что тот, кто выдержит парилку, сможет выдержать и тяжёлое дело.

3. Солдат за княжеским столом

Самым радикальным нарушением протокола было приглашение на званые ужины простолюдинов — солдат, кузнецов, корабельных мастеров. Петр сознательно сажал их рядом с иностранными послами и родовитыми боярами.

Когда один дипломат возмутился, как простой кузнец оказался за царским столом, Пётр ответил: «Он ковал пушки для моей армии — разве это не важнее переговоров?»

Тот, кто отказывался разделить трапезу с человеком «низкого» происхождения, рисковал навсегда потерять расположение царя. Этой привычкой Пётр демонстрировал новую систему ценностей: в его России важны были заслуги, а не родословная.

Эти эксцентричные и часто грубые привычки были не просто причудами. Это был продуманный театр власти, где застолье превращалось в инструмент реформ, ломающий косность общества и утверждающий волю одного человека, решившего перевернуть целую страну.

Автор:
Игорь Мустафин
