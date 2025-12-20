Какой билет купить в Екатерининский дворец: гид по трем маршрутам

Екатерининский дворец в Царском Селе — сокровищница, которую не охватить за один визит. Для гостей здесь подготовили три отдельных экскурсионных маршрута, и от вашего выбора зависит, какую часть великолепия вы увидите. Рассказываем, в чём разница и какой билет подойдёт именно вам.

Маршрут №1: Главный парад (и Янтарная комната)

Это классика и must-see для первого визита. Маршрут начинается с подъёма по Парадной лестнице, создавая то самое ощущение торжественного входа, которое испытывали императорские гости.

Вы увидите самые знаменитые залы второго этажа: Большой зал, Картинный зал, изысканные гостиные. И, конечно, кульминация — легендарная Янтарная комната. Если у вас мало времени или вы впервые во дворце — это идеальный выбор, чтобы погрузиться в его блестящую атмосферу.

Маршрут №2: Детали и глубина (тоже с Янтарной комнатой)

Этот путь для самых любопытных. На второй этаж вы подниметесь по служебной лестнице, но зато увидите почти все залы этого уровня, включая Лионскую гостиную и Китайский зал.

Янтарную комнату этот маршрут также включает. Он идеален для тех, кто уже был на первом маршруте и хочет рассмотреть интерьеры детальнее, или для ценителей, стремящихся увидеть максимум за один раз.

Маршрут №3: Интимная сторона империи

Совершенно особенный маршрут, который проходит только по первому этажу и не пересекается с другими. Здесь царит камерная, личная атмосфера.

Вы увидите дворцовую Церковь с её невероятным золочёным иконостасом, а также парадные и жилые покои, включая знаменитую Зелёную столовую. Это отличный вариант для повторного визита или если вы хотите избежать основных туристических потоков.

Какой выбрать?

Для первого и главного впечатления — берите Маршрут №1.

Чтобы увидеть всё и сразу на втором этаже — выбирайте Маршрут №2.

Для нового взгляда и уникальных интерьеров — отправляйтесь по Маршруту №3.

Каждый билет открывает свою грань великого дворца, и именно в этом разнообразии — его особая магия. Актуальные цены всегда можно узнать на сайте дворца.

