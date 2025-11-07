Городовой / Город / Пирожок — только из цеха: в магазинах хотят запретить готовить выпечку и салаты на месте
Пирожок — только из цеха: в магазинах хотят запретить готовить выпечку и салаты на месте

Опубликовано: 7 ноября 2025 12:00
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Группа депутатов выступила с инициативой о внесении поправок в закон, регулирующий торговую деятельность.

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия», возглавляемая Сергеем Мироновым, выступила с предложением ограничить деятельность продуктовых магазинов в части приготовления собственной выпечки и салатов, сообщает ТАСС.

Документ уже внесён на обсуждение в Государственную думу. Парламентарии отмечают, что торговые точки часто совмещают продажу товаров и изготовление блюд на месте, что, по их оценке, может представлять опасность для покупателей.

Авторы инициативы предлагают запрещать реализацию продуктов со сроком годности менее суток до его истечения, а также ограничить наценку – цена в рознице не должна превышать закупочную более чем на 15 процентов.

Дополнительно депутаты указывают на необходимость регулировать долю товаров, изготовленных самими торговыми сетями: она не должна быть выше четверти от всего перечня позиций.

Кроме того, законодательная инициатива предусматривает, что не менее 25 процентов товара в магазинах должны составлять продукты от местных производителей.

Это, по мнению депутатов, поможет поддержать региональное производство и увеличить выбор для потребителей. Такие нормы затронут все розничные сети страны.

Ранее в Санкт-Петербурге был внесён проект о необходимости ввести единые правила оформления ценников в торговых залах.

Юлия Аликова
