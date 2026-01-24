Городовой / Город / Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Продавцы Апраксина двора под прицелом: 400 дел за один только 2025 год Город
Кем мечтают видеть своих детей современные родители России? Город
Как мошенники охотятся на доверчивых путешественников в туристических чатах Город
За кожей лица мне помогают ухаживать эфирные масла: остановился на этих Полезное
Секретный путь на «Площадь Александра Невского-1»: как петербуржцам не застрять у закрытого эскалатора Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу

Опубликовано: 24 января 2026 13:42
 Проверено редакцией
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу
Городовой ру

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» и соответствующую фракцию в нижней палате парламента, предложил реализовать государственную программу по аннулированию образовательных займов для выпускников вузов. Главным условием снятия долгов предлагается считать факт трудовой деятельности в России на протяжении как минимум пяти лет после окончания учёбы. Этот вопрос Миронов обозначил официальным письмом.

Для подтверждения пятилетнего трудового стажа предполагается использовать информацию о рабочем пути и отчислениях в страховые фонды. По словам парламентария, такой порядок снизит риск недобросовестных действий и будет способствовать легальному трудоустройству молодых специалистов. Расчёт базируется на принципе: долг государство гасит не предварительно, а только после того, как выпускник реально внесёт вклад в экономику страны.

«Важно, чтобы списание носило условный характер: государство снимает долговое бремя не авансом, а в обмен на подтвержденный вклад выпускника в экономику страны в течение не менее пяти лет», — подчеркнул Миронов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью