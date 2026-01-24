Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» и соответствующую фракцию в нижней палате парламента, предложил реализовать государственную программу по аннулированию образовательных займов для выпускников вузов. Главным условием снятия долгов предлагается считать факт трудовой деятельности в России на протяжении как минимум пяти лет после окончания учёбы. Этот вопрос Миронов обозначил официальным письмом.
Для подтверждения пятилетнего трудового стажа предполагается использовать информацию о рабочем пути и отчислениях в страховые фонды. По словам парламентария, такой порядок снизит риск недобросовестных действий и будет способствовать легальному трудоустройству молодых специалистов. Расчёт базируется на принципе: долг государство гасит не предварительно, а только после того, как выпускник реально внесёт вклад в экономику страны.
«Важно, чтобы списание носило условный характер: государство снимает долговое бремя не авансом, а в обмен на подтвержденный вклад выпускника в экономику страны в течение не менее пяти лет», — подчеркнул Миронов.
